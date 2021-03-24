Афера в «Малиновке»

В Краснодаре суд приговорил застройщика коттеджного поселка «Малиновка» Георгия Кокошвили к шести годам лишения свободы за хищение 112 млн руб. у покупателей недвижимости. Иски потерпевших в дальнейшем будут рассматривать в рамках гражданского судопроизводства. Пострадавшие считают приговор слишком мягким и опасаются, что останутся без денег и домов. Юристы говорят, что теоретически добиться восстановления нарушенных прав покупателей можно, но фактически получить денежные средства будет достаточно сложно.

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил 34-летнего застройщика коттеджного поселка «Малиновка» Георгия Кокошвили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщается на сайте Краснодарского краевого суда. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб оценивается в 112 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Из сообщения суда следует, что подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами и взял на себя обязательства по строительству коттеджного поселка «Малиновка» в Краснодаре, но намерений выполнить обещанное у него не было. Он рекламировал объекты недвижимости на разных площадках и демонстрировал покупателям заведомо недостоверную разрешительную документацию на строительство. Создавая видимость законных действий, Георгий Кокошвили с сообщниками заключил более 30 договоров подряда. Поученные от дольщиков деньги были израсходованы на цели, не связанные со строительством объектов недвижимости.

Как рассказали “Ъ-Кубань” в пресс-службе Краснодарского краевого суда, обвиняемый в ходе судебного заседания вину не признал. Однако суд посчитал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

В суде также отметили, что иски потерпевших в дальнейшем будут рассматривать в рамках гражданского судопроизводства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ИП Кокошвили Георгий был зарегистрирован в сентябре 2015 года в Краснодаре. В августе 2019 года прекратил деятельность в связи с принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом). Является учредителем ООО «Главный капитал», основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. Финансовая отчетность в системе отсутствует.

Коттеджный поселок «Малиновка» состоит из 34 частных домов разной степени готовности. Он расположен в поселке Северный, на пересечении улиц 3-я Трудовая и Вольная. Строительство началось в 2013 году.

Как рассказала “Ъ-Кубань” юрист Анастасия Тютина, представляющая интересы потерпевших в суде, Георгий Кокошкивили приобрел земельный участок для коттеджной застройки и разделил на участки площадью 175 кв.м. каждый (вместо положенных под ИЖС четырех соток). «Частично получив разрешение на строительство отдельных индивидуальных жилых домов, фактически он начал застройку дуплексами (дома на два хозяина), нарушая нормы пожарной безопасности и строительные нормы. Через время застройщик планировал узаконить постройки, но администрация в 2017 году подала первые иски о сносе коттеджей, построенных с нарушениями. Несмотря на то, что строительство признали незаконным, Георгий Кокошвили продолжал продавать дома. Делал он это по схеме: продавал земельный участок и заключал договор подряда на строительство дома. В отношении части объектов, принадлежащих Георгию Кокошвили, но не проданных, уже приняты решения и сносе, но пока не исполнены. Сейчас администрация начала подавать иски о сносе домов, которые уже купили люди», - поясняет юрист.

Военнослужащий Александр Шапошников в 2015 году вложил 6,5 млн руб. в строительство дома в «Малиновке». Он считает приговор суда слишком мягким. «Что такое шесть лет для Георгия Кокошвили, который уже провел шесть лет под домашним арестом», — говорит пострадавший.

Дом Екатерины Карасевой в коттеджном поселке «Малиновка» почти достроен, но ряд условий договора с застройщиком не выполнен.

Она опасается, что его, как и остальные коттеджи снесут как самострой: «В некоторых домах сегодня уже можно жить. Единственная надежда для нас — признать право собственности и надеяться, что администрация Краснодара не обяжет их снести».

По словам генерального директора юридической компании «Митра» Юрия Мирзоева, вопрос сноса домов — это вопрос взаимоотношений собственников и администрации. «Если там допущены серьезные нарушения при строительстве, вряд ли им удастся узаконить объекты», — говорит господин Мирзоев. Если же мы говорим о возмещении убытков с виновных лиц, то в рамках банкротного дела в отношении застройщика теоретически можно добиться восстановления своих нарушенных прав, но фактически получить денежные средства будет достаточно сложно.

«Потерпевшим в рамках банкротного дела необходимо включиться в реестр кредиторов должника. После чего рассчитывать на то, что имущество застройщик-банкрота реализуют и требования кредиторов удовлетворят. Кроме того, можно привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих застройщика-банкрота. Но здесь нужно понимать, достаточно ли ресурсов банкрота для этого, есть ли что взыскать с должника и (или) лиц его контролирующих? Но по своему опыту скажу, что в 95 случаях из 100 имущества банкрота не хватает для полного удовлетворения всех требований кредиторов».

Наталья Решетняк