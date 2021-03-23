Троллейбусное управление Армавира признано банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал армавирское троллейбусное управление банкротом. Информация об этом опубликована в ЕФРСБ.

Согласно решению суда, в отношении троллейбусного управления введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Екатерина Лозанова, член «КМ СРО АУ “Единство”».

Наблюдение в отношении управления было введено в 2017 году по иску ИФНС по Краснодарскому краю. В 2018 году в отношении должника ввели процедуру внешнего управления сроком на 3 года, которую затем продлили.

Требования кредиторов предприятия на момент ходатайства о введении конкурсного производства составляли 92 млн руб., восстанавливать платежеспособность компании в ходе внешнего управления планировалось путем взыскания этой суммы с администрации Армавира.

По данным внешнего управляющего, убытки предприятия с 2017 года составили не более 49,8 млн руб., из-за чего максимальная сумма, которую можно было бы взыскать с муниципального образования – 55,5 тыс. руб. Для восстановления платежеспособности должника этого не хватит даже с учетом продажи имущества (начальная стоимость на торгах – 26, 5 млн руб.), в связи с чем необходима реализация всего имущественного комплекса, в том числе социально-значимого имущества, предназначенного для осуществления пассажирских перевозок на территории Армавира.

Впервые процедура наблюдения была введена в отношении муниципального предприятия в 2011 году, затем оно попало под внешнее наблюдение. Как писал “Ъ-Юг”, через два года администрации Армавира удалось добиться отмены решения о начале конкурсного производства, принятого кредиторами.

Троллейбусное управление работает в Армавире с 1973 года. По данным «СПАРК-Интерфакс» , владельцем МУ АТУ является Управление имущественных отношений администрации Армавира. По данным на 2019 год, выручка предприятия составила 33,4 млн руб., чистая прибыль – 5,4 млн руб.

Виктория Колганова