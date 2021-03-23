Решение о признании псковской журналистки иноагентом приостановлено судом

Псковский городской суд приостановил действие решения Министерства юстиции РФ о признании псковской журналистки Людмилы Савицкой иностранным агентом. Об этом “Ъ” сообщила сама госпожа Савицкая. Ранее она, как и другие физлица—СМИ-иноагенты, подала иск к Минюсту, считая его решение незаконным.

Во всех исках в качестве обеспечительной меры указано приостановление действия решения Минюста. В случае с Людмилой Савицкой эта мера была удовлетворена. В отношении остальных граждан информации об аналогичных решениях нет.

В конце декабря 2020 года пятеро граждан — журналисты Денис Камалягин, Людмила Савицкая, Сергей Маркелов, правозащитник Лев Пономарев и феминистка Дарья Апахончич — были признаны иностранными агентами. Все они обжалуют этот статус.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Я делаю свою работу, но государство хочет меня унизить».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург