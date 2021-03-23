Назначен новый генеральный директор «Газпром добыча Ноябрьск»

Генеральным директором «Газпром добыча Ноябрьск» избран Антон Джалябов, сообщила пресс-служба компании. До назначения он возглавлял филиал «Газпром инвест» в Надыме (ЯНАО). На новом посту он сменил Игоря Крутикова, который покинул должность в связи с выходом на пенсию.

Антон Джалябов родился в 1980 году. С 2002 по 2020 год прошел путь от оператора по добычи нефти и газа до начальника управления организации, реконструкции и строительства основных фондов «Газпром добыча Надым». С 2020 года занимал должность директора филиала «Газпром инвест» в Надыме.

Михаил Мананников