Правительство поддержало проект о госзащите всех сотрудников МВД, Росгвардии, СВР и Минобороны

Российское правительство поддержало законопроект, которым предлагается предоставить возможность получать госзащиту любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР). К мерам госзащиты, в частности, относится обеспечение конфиденциальности данных о защищаемом лице. Проект внесли депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Василий Пискарев из «Единой России».

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект»,— говорится в официальном отзыве.

Сейчас сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР могут получить госзащиту только в некоторых случаях — например, при непосредственном участии в борьбе с терроризмом, осуществлении оперативно-разыскной или следственной деятельности или пресечении действий вооруженных преступников. При этом следователи, прокуроры, сотрудники ФСИН, ФСБ и ряда других органов могут получить госзащиту без каких-либо дополнительных условий.

Напомним, в конце декабря Госдума приняла закон, позволяющий скрывать персональные данные силовиков даже при отсутствии угрозы их жизни и здоровью. Под действие закона подпадают судьи, прокуроры, полицейские, сотрудники ФСБ, ФСИН, ФССП и ФСО, ряд категорий военных и росгвардейцев, а также работники контрольных органов, Счетной палаты, таможенники, налоговики и антимонопольщики.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Силовики получат широкую неизвестность».