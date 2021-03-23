«Смешарики» и «Фиксики» судятся с армавирской кондитерской фабрикой из-за авторских прав

ООО «Смешарики» и АО «Аэроплан» (владельцы товарных знаков «Смешарики» и «Фиксики») подали в суд на армавирского производителя кондитерских изделий ООО «Метрополис». Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на материалы Арбитражного суда.

По данным издания, причина подачи исков – нарушение авторских прав: компании требуют от фабрики компенсации в обще размере около 700 тыс. руб.

Из судебных документов следует, что иски были поданы еще в сентябре 2020 года. АО «Аэроплан» потребовало компенсацию в размере 30 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки и еще 40 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства. ООО «Смешарики» обратилось в суд по причине нарушения прав на произведения изобразительного искусства, требования составляют 600 тыс. руб. Следующие заседания по делам назначены на 30 марта 2020 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Метрополис» зарегистрировано в Армавире в 1999 году, основной вид деятельности – производство кондитерских изделий. Уставный капитал – 200 млн руб. Им на 88,98% владеют банкротящееся ООО «Иск», на 5,51% - Григорий Саакян, на 3,43% - Камо Айрапетян и на 2,08% - Карлен Айрапетян. В 2019 году выручка компании составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль – 21,2 млн руб. По данным официального сайта фабрики, у нее имеется четыре производственных площадки, на которых ежегодно выпускается 30 тыс. т продукции, реализуемой во всех субъектах РФ и 12 странах мира.

ООО «Смешарики» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2003 году. Основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Уставным капиталом (10 тыс. руб.) владеет ООО «Продюсерский центр “Рики”». В 2019 году выручка компании составила 236,4 млн руб., чистая прибыль – 4,5 млн руб.

ООО «Аэроплан» зарегистрировано в 2005 году в Москве, также занимается производством кинофильмов и телевизионных программ. Управляющей компанией также значится ООО «Продюсерский центр “Рики”», совладельцы – ОАО «Линк» и граждане РФ. Выручка в 2019 году составила 167,7 млн руб., чистая прибыль – 53,6 млн руб.

Виктория Колганова