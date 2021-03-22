На Кубани ввод жилья в январе-феврале 2021 года упал на 36,6%

В Краснодарском крае в январе-феврале 2021 года ввели в эксплуатацию 2,9 тыс. квартир общей площадью 159,2 тыс. кв.м. Это на 36,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Краснодарстат.

В целом, организации всех форм собственности построено 4,8 тыс. квартир общей площадью 412,9 тыс. кв. м. Это на 20,4% меньше, чем годом ранее. Индивидуальные застройщики построили 253,7 тыс. кв. м (из них 1,5 тыс. кв. м на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) – это на 5,1% меньше, за первые два месяца 2020 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года предприятиями и организациями сданы в эксплуатацию 1,4 тыс. квартир общей площадью 67,3 тыс. кв. м. Это на 26,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2020 года в Краснодарском крае ввод жилья сократился на 4,7% составив 2,42 млн кв

Алексей Белянин