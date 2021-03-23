Сбербанк стал официальным партнером Камского форума

Сбербанк поддержит главное деловое событие рынка недвижимости Пермского края и выступит официальным партнером XV Камского форума. В этом году мероприятие состоится 25–26 марта. Оно пройдет одновременно с выставкой недвижимости на Пермской ярмарке.

Центральным событием форума станет обсуждение приоритетов в развитии жилищного строительства в рамках пленарного заседания. Эксперты Сбербанка примут участие в пленарном заседании и в работе секции по коммерческой недвижимости. Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, поделится данными о работе по проектному финансированию в сфере жилищного строительства. О новых кредитных решениях для малого и среднего бизнеса расскажет Галина Щелева, начальник сектора кредитования малого бизнеса ПАО Сбербанк.

В программе пленарного заседания также запланировано выступление Ларисы Ведерниковой, министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, и Елены Гонцовой, и. о. заместителя главы администрации Перми.

Полная программа и регистрация – на сайте kamaforum.ru.