Губернатор Ульяновской области предложил ввести в регионе продовольственные субсидии

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает возможным ввести в регионе продовольственные субсидии. С таким предложением он выступил во вторник, 23 марта, на заседании штаба по развитию региона.

«Определенной категории людей мы помогаем справиться с оплатой услуг за ЖКУ. Давайте возьмем этот подход за основу и применим его на бумаге к людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Посмотрим, сколько будут стоить продовольственные субсидии, разрешено ли нам это законодательством. В этом году подумали бы о пилоте, а со следующего — запустить. Эта поддержка дорогостоящая, не две копейки стоит. Но давайте определимся, что важнее: жизнь человека или деньги»,— сказал губернатор.

Пресс-секретарь губернатора Виктория Гурская пояснила “Ъ”, что «глава региона выдвинул эту инициативу в связи с тем, что достаток некоторых семей снизился в период пандемии, поэтому такая помощь может быть актуальна». «Пока это прозвучало как предложение. Профильные ведомства проработают варианты реализации этого проекта и представят губернатору в ближайшее время»,— пояснила пресс-секретарь.

Как пояснила “Ъ” министр семейной, демографической политики и соцблагополучия Ульяновской области Наталья Исаева, ведомству уже известно количество семей, которым потребуется помощь,— «это те, кто уже сейчас получает субсидии по компенсации части затрат на услуги ЖКХ, их в регионе около 30 тыс. человек, им же и будет выделена субсидия на продовольствие». Общие затраты бюджета будут зависеть от решения регионального правительства о величине субсидии, то есть от 30 млн до 100 млн руб. в месяц и более.

В 2015 году в качестве пилотного проекта, а в 2016 году — уже в качестве системной меры в регионе были введены специальные продовольственные карты для малообеспеченных семей. На них можно приобретать продукты в магазинах «Пятерочка». По словам госпожи Исаевой, проект в регионе продолжает действовать, сейчас получателей продовольственных карт около 4 тыс. человек. Продовольственная карта выдается на заявительной основе на срок от 3 до 12 месяцев, в месяц на карту зачисляется по 1 тыс. руб. Региональный бюджет на эти цели направляет 20,5 млн руб. в год. Сейчас, пояснила министр, предлагается использовать именно этот, уже отработанный вариант продовольственных карт. Малообеспеченным семьям, которые уже есть в базе министерства в связи с получением субсидий на услуги ЖКХ, никаких дополнительных документов не потребуется — они лишь будут приглашены для получения продовольственных карт. Остальные семьи, которых нет сейчас в базе, смогут получить продовольственные карты на заявительной основе, предоставив необходимые документы.

О том, во сколько обойдется пандемия России и другим странам, читайте в материале “Ъ” «Цена COVID-19».

Сергей Титов, Ульяновск