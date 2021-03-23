В Каневском районе рабочий погиб после падения автокрана

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту падения автокрана в станице Стародеревянковской. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления по Краснодарскому краю.

ЧП произошло днем 23 марта. По предварительной версии автокран упал во время демонтажа бетонной конструкции на ул. Красной. По уточненным данным прокуратуры Краснодарского края, в это время проводился демонтаж вышки сотовой связи. Как следует из опубликованных видеозаписей, водитель автокрана успел выпрыгнуть из кабины, однако конструкция транспортного средства обрушилась прямо на него. В результате крушения рабочий погиб.

В настоящее время проверка проводится по статье ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). На месте происшествия работают следователи-криминалисты, а также прокурор Каневского района, проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе порядок соблюдения правил безопасности при производстве работ. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Для извлечения тела рабочего привлечены сотрудники МЧС.

Алексей Белянин