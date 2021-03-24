Всем медали, мужчинам — квоты

Чемпионат мира по фигурному катанию, который начинается сегодня в Стокгольме, обещает вылиться в первый за многие годы триумф российской команды. На победу сильнейшие отечественные спортсмены, которые, в отличие от соперников, имели возможность постоянно соревноваться по ходу сезона, будут претендовать сразу в трех дисциплинах — женском одиночном, парном катании и танцах на льду. Только у мужчин российские фигуристы лидерами сегодня не являются и будут бороться не столько за медали, сколько за квоты на следующий сезон.

Чемпионат мира в Стокгольме обещает стать прорывом российского фигурного катания. Пятнадцать с лишним лет отечественные фигуристы не увозили с ключевых турниров (исключение — домашняя Олимпиада в Сочи в 2014 году) более одной золотой медали. Теперь их явно должно быть больше. Расклад сулил россиянам триумф еще на прошлогоднем мировом первенстве. Но оно не состоялось из-за пандемии коронавируса. Впрочем, в нынешнем сезоне ситуация практически не изменилась.

Российские спортсмены на шведском чемпионате мира в статусе лидеров будут выступать в трех дисциплинах из четырех, а их шансы на успех даже возросли, как ни парадоксально, в связи с пандемией. Дело в том, что россияне, по сути, единственные, кто имел возможность с завидной частотой соревноваться на протяжении всего сезона. Число внутренних турниров, где постоянно выступала российская элита, зашкаливало: контрольные прокаты, этапы и финал Кубка России, этап серии Гран-при Rostelecom Cup, чемпионат России, командный турнир Кубок «Первого канала»… У соперников, которым довелось обкатать программы только на национальных первенствах, из-за жестких ограничений еще и не всегда была возможность полноценно тренироваться.

У женщин борьба наверняка развернется между фигуристками, вооруженными наиболее сложными прыжками. Фаворитками считаются россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова. У них обеих выдался довольно непростой сезон. Щербакова переболела пневмонией, что, однако, не помешало ей в третий раз завоевать титул чемпионки России, а затем очень долго восстанавливалась после болезни. Александра Трусова, которая летом прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе и начала тренироваться под руководством Евгения Плющенко, получила не позволявшую ей прыгать все четверные прыжки травму.

Несмотря на то что по ходу сезона Анна Щербакова Александру Трусову всегда обыгрывала, в Стокгольме ситуация может, видимо, сложиться иначе. Хотя в своих заявках фигуристки указали довольно скромный по их меркам прыжковый набор (Щербакова заявила один четверной прыжок, Трусова — три), на турнире они, похоже, пойдут ва-банк. На тренировках перед чемпионатом Щербакова пыталась исполнить в произвольной программе три четверных прыжка. Трусова же вставила в короткую программу тройной аксель, который ей раньше не покорялся на соревнованиях, а произвольную чисто откатала с пятью четверными прыжками. Это абсолютно уникальный контент даже для мужского одиночного катания, и при таких прокатах с Александрой Трусовой не сможет бороться ни одна фигуристка.

Навязать соперничество отечественным спортсменкам попробует японка Рика Кихира, которой никак не удавалось потеснить на пьедестале россиянок. Она продолжает идти по пути усложнения: теперь в ее программах не только тройной аксель, но и четверной сальхов. Впервые она исполнила его недавно на японском первенстве и заработала 234,24 балла (для сравнения: Щербакова на чемпионате России получила 264,10 балла, Трусова — 246,37).

Российским парам — Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову — вполне по силам не пустить на пьедестал никого из иностранных соперников. У них сопоставимые по сложности программы, которые в силу отсутствия в них элементов ультра-си (четверных выбросов и подкруток) спортсмены на турнирах текущего сезона исполняли более или менее стабильно.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов среди них наиболее опытные и примелькавшиеся судьям, поэтому при безошибочных прокатах должны иметь преимущество. С двух предыдущих чемпионатов мира они увозили серебряные медали, в 2019 году без золота их оставили китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Оценить готовность действующих чемпионов мира, которые также выступят в Стокгольме, очень сложно. Более года они не соревновались вообще. Однако если учесть, что свой титул китайцы взяли после тяжелейшей травмы партнерши (она ударилась головой об лед и ослепла на один глаз), списывать их со счетов не следует.

В танцах на льду российские дуэты будут биться за золотую награду впервые больше чем за десять лет. Виктория Синицына и Никита Кацалапов — действующие чемпионы Европы, а их шансы резко выросли после отказа участвовать в мировом первенстве основных оппонентов — французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Конкурировать с Синицыной и Кацалаповым в Стокгольме будет, вероятно, дуэт из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Американцы, как и россияне, решили выступить на чемпионате мира со своими чрезвычайно удачными прошлогодними постановками. Именно они позволили Чок и Бейтсу завоевать титул чемпионов Турнира четырех континентов и стать чемпионами США.

Только в мужском одиночном катании российские фигуристы не смогут претендовать на победу. Соревноваться с японцем Юдзуру Ханью и американцем Натаном Ченом, которые существуют в отдельной суперлиге, отечественные фигуристы на сегодняшний день объективно не в состоянии. Зато неплохие шансы на бронзовую медаль, кажется, есть у Михаила Коляды, который уже реже, чем прежде, срывает четверные прыжки. Он обогатил технический набор перед мировым первенством: в короткой программе у Коляды по-прежнему заявлен один четверной прыжок (тулуп), зато в произвольной — сразу три (два сальхова и тулуп).

Михаил Коляда вместе с другим российским фигуристом Евгением Семененко попробуют завоевать для команды три квоты на следующий, олимпийский сезон. Для того чтобы получить максимальное представительство на пекинских Играх, и Семененко, и Коляде надо оказаться в десятке.

Екатерина Ремизова

Расписание чемпионата мира 24.03. Женщины (короткая программа). Пары (короткая программа). 25.03. Мужчины (короткая программа). Пары (произвольная программа). 26.03. Танцы (ритм-танец). Женщины (произвольная программа). 27.03. Мужчины (произвольная программа). Танцы (произвольный танец).