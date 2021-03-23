Кэшбэк зовет на отдых

В России возобновилась программа туристического кэшбэка. За четыре дня действия программы россияне приобрели туры на 1 млрд руб. Акция позволила туристам сэкономить порядка 200 млн руб., это десятая часть от всех денег, которые власти выделили на компенсации за отдых внутри страны. По оценкам Ростуризма, сейчас программа заинтересовала в три раза больше людей, чем в прошлом году. Наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Московская область. Куда еще можно отправиться со скидкой в 20%? Разбирался Александр Мезенцев.

Если в конце прошлого лета туристы и бизнес относились к акции с кэшбэком скептически, то сейчас в ней охотно участвуют агрегаторы, отельеры и туроператоры. Предложений у игроков рынка тоже стало больше, подчеркивает руководитель отдела по связям с общественностью «TUI Россия» Ольга Иванова: «Практически все наши предложения по России подпадают под эту акцию. У нас развивается направление туров выходного дня, поездки на две ночи соответствуют условиям акции, поэтому туристы выбирают все, что им интересно. Спрос активизировался. Во-первых, потому что акция уже раскручена, ее знают и ждут. Плюс действие акции попадает на весенне-летний период, когда люди путешествуют чаще и больше».

Благодаря программе кэшбэка часть россиян, прежде бронировавших отель на Booking.com, а билеты — где придется, заинтересовалась услугами туроператоров. По некоторым направлениям рост числа организованных туристов оказался взрывным, отмечает директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн «Level.Travel» Евгений Гинзбург:

«Туристическим спросом по программе кэшбэка стали пользоваться Калининград и область, появился интерес к Лениногорску, туристы также выделяют Северный Кавказ: Минеральные Воды, Пятигорск и близлежащие курорты.

Это те направления, куда туры обычно не слишком востребованы. Часто люди покупают отдельно билеты и отель, но сейчас бронировать комплектом стало выгоднее. По отзывам мы понимаем, что для многих туристов это первая покупка онлайн. Люди пишут, что уже заказывали в интернете книги и одежду, но впервые таким способом оплачивают путешествие.

Для Санкт-Петербурга конец весны-начало лета — это пиковый сезон. Но в этом году туристам нужно поспешить с выбором отеля. Особенно это касается тех, кто предпочитает премиальный сегмент, предупреждает владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «Россияне демонстрируют повышенный спрос ко всем праздникам и выходным дням. Кроме того, впереди сезон белых ночей и ПМЭФ-2021, так что на время проведения форума, со 2 по 5 июня, свободных номеров в отелях уже нет. Санкт-Петербург не только сильный центр притяжения сам по себе, это еще и транзитный город. Туристический поток проходит через него во время поездок в Карелию, Мурманск и Архангельскую область».

А вот Екатеринбург туристы выбирают пока не очень охотно. Местные игроки отмечают, что спрос немного повысился, но уровня осенних показателей, когда действовал второй этап программы кэшбэка, пока достичь не удалось. Владелец отелей «Эмеральд» и «39rooms» Сергей Дерендяев надеется, что это временно: «Я ожидаю, что в майские праздники все равно будут гости и бронирования по кэшбэку. В этот период отели всегда заполнены под завязку, потому что это самый центр, все основные мероприятия, намеченные на 9 мая, проходят рядом с нами. Мы всех призываем включать в туры по кэшбэку дополнительные услуги, трансфер и питание, потому что программа подразумевает возможность возврата на эти затраты».

Программа кэшбэка от Ростуризма распространяется не только на стандартные туры с проживанием в отелях, но и на круизные путешествия. Трехдневная поездка с размещением в каюте без удобств обойдется меньше чем в 10 тыс. руб., неделя в президентском люксе — в несколько сотен тысяч. И желающих провести отпуск на теплоходе предостаточно, говорит президент круизного центра «Инфофлот» Александр Сахаров: «Пока это круизы, продолжительность которых не превышает пять-семь дней.

Маршруты, в основном, проложены вокруг Санкт-Петербурга и Москвы. Еще можно из столицы отправиться в круиз по Волге.

Бронирования на другие летние месяцы тоже растут. Те, кто не может отправиться в круиз в мае или июне, планируют путешествия на более поздние даты. Конечно, сейчас первая волна пройдет, станет немного поспокойнее, но прямо сейчас мы наблюдаем ажиотаж».

Приобрести тур или забронировать номер в отеле и получить затем 20% кэшбэка можно только при условии оплаты заказа картой «Мир». Поездка должна длиться не меньше двух ночей и завершиться до конца июня. При этом деньги вернутся только в случае, если оплата прошла не позднее 15 июня.

Лилия Галявиева