В Дагестане зафиксирована очередная вспышка острой кишечной инфекции

Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с массовым отравлением несовершеннолетних в Гергебильском районе.

«По предварительным данным, с 22 марта в Гергебильскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступили 13 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет,— говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход проводимой по данному факту процессуальной проверки».

В республиканском следственном управлении СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). По данным следствия, после оказания медицинской помощи пятеро детей проходят лечение дома, остальные восемь остаются в больнице. Состояние пациентов — легкой и средней степени тяжести.

Как сообщал “Ъ”, в первой декаде марта в Дагестане было возбуждено очередное уголовное дело по фактам массового пищевого отравления жителей республики — в Махачкале к врачам обратились около 50 человек, у которых наблюдались признаки острой кишечной инфекции (ОКИ). Это был уже четвертый подобный случай в текущем году.

В январе-феврале вспышки ОКИ возникали поочередно в Буйнакске, Хунзахском районе и в Каспийске. В каждом из этих случаев причиной отравления была загрязненная питьевая вода. А в прошлом году массовые отравления детей водой происходили в Кизляре, Махачкале и в Дербентском районе.

Юлия Рыбина, Махачкала