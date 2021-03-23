Мэра Троицка перевели под домашний арест

Главе Троицка Александру Виноградову, арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), изменили меру пресечения. Как сообщают в Челябинском областном суде, его перевели из-под стражи под домашний арест. Эта мера определена ему до 12 мая.

Напомним, по версии следствия, в 2019 году Александр Виноградов нарушил права хозяйствующего субъекта, инициировав его передачу другой организации. В мэрии заявили, что считают обвинение «надуманным», поскольку глава действовал в интересах жителей, предотвращая чрезвычайную ситуацию и не давая им остаться без воды.