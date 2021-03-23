Самки переднеазиатского леопарда Лаба и Виктория умерли от голода

Завершилось расследование причин гибели двух самок переднеазиатского леопарда, выпущенных из Центра восстановления леопарда на Кавказе, выпущенных в естественную среду обитания в окрестностях Сочи.

По сообщению пресс-службы Минприроды РФ, согласно проведенным исследованиям останков, установлены причины, которые привели к смерти животных, выращенных и выпущенных в заповедник в рамках реализации Программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Самка Виктория была найдена мертвой в январе 2018 года. По результатам вскрытия, проведенного Московским зоопарком, смерть животного наступила от значительного истощения на фоне хронического бронхита и колита. К этому состоянию по мнению ученых могло привести систематическое недоедание и недостаточное накопление жировых отложений перед зимним периодом.

Самка Лаба была выпущена в дикую природу в конце августа 2020 года, в октябре 2020 года найдена мертвой. Как писал “Ъ-Кубань”, она стала четвертым по счету погибшим в дикой природе питомцем сочинского Центра восстановления леопарда. В заключении ветврача, осматривавшего останки, отмечены необычная анемия и критическая степень истощения. По версии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, причиной истощения леопарда, приведшего к гибели, стала совокупность факторов. Один из них – неспособность животного выдержать конкуренцию с другими хищниками, обитающими в Национальном парке и биосферном заповеднике, в том числе, с медведями. Это подтверждается данными полевого и дистанционного мониторинга. Усугубили ситуацию низкие осенние температуры, заморозки, которые увеличили энергозатраты животного в нажировочный период.

Согласно общим выводом ученых, гибель леопардов от истощения связана с неудачным выбором периода выпуска на природу – в конце лета, осенью. Леопардам проще добывать корм весной и летом, поэтому следует придерживаться рекомендаций и выпускать животных на волю в этот период.

Ольга Логинова