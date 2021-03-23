Уволен глава госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору

Председатель госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков отправлен в отставку. На президиуме правительства республики премьер-министр Андрей Назаров поручил господину Шафикову написать заявление о увольнении сразу после окончания заседания, сообщил «РБК-Уфа». Кадровое решение связано с формальным подходом чиновника к вопросу резкого повышения стоимости отопления. Ранее жители Уфы жаловались на выросшие в несколько раз платежи за декабрь и январь.

Информацию об увольнении господина Шафикова «Ъ-Уфа» подтвердили в пресс-службе правительства.

Ильдар Шафиков возглавил госкомитет в 2015 году. До этого, в 2014-2015 годах занимал должность заместителя министра земельных и имущественных отношений Башкирии. С 2012 по 2014 годы работал заместителем директора МУП «Инвестиционно-строительный комитет» Уфы.

Влада Шипилова