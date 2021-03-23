Мэр Новосибирска получил представления прокуратуры из-за незаконных отказов на размещение рекламы

Прокуратура Новосибирска после проведенной по обращениям предпринимателей проверки вынесла мэру Анатолию Локотю два представления об устранении нарушений при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

По данным пресс-службы ведомства, с ноября 2020 года по февраль 2021 года были выявлены множественные факты принятия мэрией незаконных решений об отказе в выдаче соответствующих разрешений. К примеру, в них указывалось, что рекламные конструкции не относятся к видам конструкций, допустимых к установке на территории города Новосибирска. «При этом не указывалось, каким образом размещение рекламных конструкций будет нарушать архитектурный облик сложившейся застройки, в чем именно заключаются нарушение архитектурного облика и несоответствие видам рекламных конструкций. Кроме того, ряд конструкций подпадали под понятие "настенное панно" и оснований для отказа в их согласовании не имелось»,— поясняет прокуратура.

Представления мэру были внесены в ноябре 2020 года и в феврале 2021 года.

В их исполнение мэрия выдала предпринимателям 23 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В отношении должностных лиц, в разное время исполнявших обязанности председателя комитета рекламы и информации мэрии города, возбуждены административные дела по ст. 3.5 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях» (нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг), им назначены штрафы.

Дарья Решетникова