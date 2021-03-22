В Татарстане число умерших от коронавируса превысило 400 человек

Минздрав Татарстана сообщил еще о четырех случаях смерти от коронавирусной инфекции в регионе. В результате число жертв COVID-19 среди жителей республики, по официальным данным на 22 марта, достигло 402 человек.

Речь идет о двоих мужчинах 1937 и 1939 годов рождения и двух женщинах 1947 и 1954 годов рождения.

В Минздраве заверяют, что причины их смерти «установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован».

Всего в Татарстане власти сообщили о 19 066 случаях COVID-19 за всю пандемию. Из них излечились 15 796 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"