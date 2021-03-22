В Краснодарском крае наиболее востребованными являются рабочие специальности

На сегодняшний день предприятия и организации Кубани заявили в региональные Центры занятости населения свыше 49,5 тыс. вакансий. Наиболее востребованными среди работодателей региона являются рабочие профессии. По информации, опубликованной лидером кубанских профсоюзов Светланой Бессараб, требуются водители, повара, пекари, кондитеры, работники сельского хозяйства, строительных специальностей, различных технологических процессов, а также операторы, слесари, машинисты, аппаратчики, швеи, станочники, токари и фрезеровщики.

Кроме того, в крае существует нехватка медицинских работников: врачей, медсестер, фельдшеров и фармацевтов. Требуются учителя, инженеры различной специализации, лаборанты, бухгалтеры и воспитатели. По некоторым вакансиям заработная плата предлагается свыше 100 тыс. руб.

По словам госпожи Бессараб, в весенне-летний период увеличивается количество предложений на сезонную работу. Так, на сегодняшний день работодателями открыты 7,7 тыс. подобных вакансий.

«Труд сезонных работников также регулируется Трудовым кодексом РФ. Им положены оплачиваемый отпуск, пособие по временной нетрудоспособности, доставка или оплата проезда до места работы и обратно, если работа находится в отдаленных районах», - прокомментировала Светлана Бессараб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, вакансии для рабочих в Краснодаре и Сочи вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых в стране.

Василий Хитрых