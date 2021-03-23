От архитектора ждут порядка

Главным архитектором Саратова стала Анастасия Пузанова. Вчера на оперативном совещании в администрации ее в этом качестве представил глава города Михаил Исаев. Он отметил, что госпожа Пузанова обладает 16летним опытом работы в сфере архитектуры и градостроительства, который позволит ей справиться с задачами развития областного центра и сохранения исторического наследия. Общественники и архитекторы надеются, что председатель комитета по архитектуре увидит «все многообразие проблем и возможностей» ­Саратова.

В Саратове назначен новый председатель комитета по архитектуре. Им стала Анастасия Пузанова, ранее работавшая на различных, в том числе руководящих, должностях работавшая в этом же подразделении администрации, а также в комитете по имуществу. Вчера госпожу Пузанову в должности главного архитектора города представил на оперативном совещании глава Саратова Михаил Исаев.

Он отметил, что новый председатель комитета имеет профильное образование и большой опыт работы в сфере градостроительства. Ее общий стаж работы в сфере архитектуры и градостроительства составляет 16 лет.

«Принимала личное участие в разработке местных нормативов градостроительного проектирования Саратова, изменений правил застройки и землепользования территорий города, Генерального плана областного центра»,— продолжил господин Исаев.

Он напомнил, что перед комитетом архитектуры и его руководителем стоят задачи, связанные с развитием Саратова и сохранением его исторического наследия. «Кроме того, необходимо продолжить наведение порядка в вопросах застройки, архитектуры, планирования, проектирования»,— добавил Михаил ­Исаев.

Официальная биография нового главного архитектора Саратова еще не опубликована. До Анастасии Пузановой профильный комитет в течение шести лет возглавлял Виталий Желанов. Причины его увольнения не сообщаются. Отметим, что около двух недель назад в Саратове сменился и заместитель главы администрации по архитектуре и градостроительству. Вместо уволенного в начале февраля этого года Антона Корнеева пост заняла Наталья ­Согомонова.

Член городского архитектурно-градостроительного совета, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды СГТУ имени Гагарина Виталий Кудрявцев считает, что Анастасия Пузанова справится с возложенными на нее обязанностями. Он отметил, что она не новичок в административной деятельности и имеет опыт работы в сфере охраны объектов культурного наследия. «Анастасию Пузанову я знаю лично, она наша студентка. Не знаю, рассматривались ли другие кандидатуры, но уверен, что тем требованиям, о которых я говорил, она соответствует полностью. Тем более что до этого она работала в управлении по охране объектов культурного наследия, это очень важное направление работы для города. Эта сфера требует хорошего знания и умения ориентироваться в законах, здесь очень важно соотносить желаемое и действительное»,— считает господин ­Кудрявцев.

Член градозащитного совета при Саратовской областной думе Николай Ким также сослался на положительные отзывы представителей архитектурного сообщества в адрес госпожи Пузановой. «В любом случае, смена кадров — это хорошо. Тем более что сейчас главный архитектор в России и не выполняет роли конкретно архитектора, как было, например, до революции,— напомнил эксперт.— Это чисто административная должность. Но транслировать какую-то правильную мысль, векторы развития города, инициировать в городе правильное архитектурное движение, конкурсы, работать не в угоду строительному лобби, а архитекторам и т.д. может не только человек со специальностью „архитектор“ в дипломе, а в первую очередь хороший грамотный ­профессионал».

Лидер городского движения «Жить здесь» Александр Ермишин отметил, что его коллеги по градозащитной деятельности оценивают назначение Анастасии Пузановой положительно, и он склонен доверять их мнению. «На меня она произвела впечатление грамотного и приятного в общении человека. Хочу пожелать ей усиления влияния и полномочий главного архитектора в вопросах градостроительства, как такового. Все-таки главный архитектор должен видеть город, его будущее, во всем многообразии его проблем и возможностей и эффективно решать первые и развивать вторые»,— добавил общественник.

Марина Ковалева