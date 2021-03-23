Из правительства — под арест

Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в получении взяток. Кроме главы региона обвинение предъявлено главе группы компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его жене Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, второму заместителю руководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федору Федотову и водителю представительства Геннадию Маркову. Басманный районный суд Москвы назначил пензенскому губернатору меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая этого года. Адвокат Ивана Белозерцева говорит, что планирует обжаловать решение суда об аресте.

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Вчера же главное следственное управление СКР предъявило обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере», максимальная санкция 15 лет лишения свободы), главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его жене Евгении Шпигель и директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову по ч. 5 ст. 291 («Дача взятки в особо крупном размере», максимальная санкция 10 лет лишения свободы), второму заместителю руководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федору Федотову и водителю представительства Геннадию Маркову по ч. 4 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», до семи лет лишения свободы).

Как писал „Ъ“, Иван Белозерцев был задержан в минувшее воскресенье ут­ром след­ствен­но-оперативной груп­пой, состоящей из сотрудников СКР, ФСБ и ГУЭБиПК­ МВД при поддержке спецназа Росгвардии. Также правоохранительные органы и спецслужбы провели обыски по нескольким адресам в Пензе, Москве и ­Подмосковье.

В коттедже Ивана Белозерцева на улице Лазо в Пензе во время обыска были изъяты деньги, драгоценности и предметы роскоши. Всего у пензенского губернатора изъяли около 500 млн руб. в разной валюте, коллекцию дорогостоящих часов, в том числе Breguet, оцениваемые в 5 млн руб., в сейфе у главы региона хранился пистолет без документов на него. Следователи отправили оружие на экспертизу.

По версии следствия, с января по октябрь 2020 года господин Белозерцев получил в Москве и Пензе от господина Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде автомобиля Mercedes V250D, часов Breguet и денег на общую сумму не менее 31,06 млн руб.

Посредниками в передаче взяток следствие считает Федора Федотова, водителя полпредства Геннадия Маркова, а также неких неустановленных лиц.

Следствие считает, что взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Крупнейшим поставщиком лекарств для медучреждений Пензенской области является пензенское ООО «Биосамарфарм», в котором доля 24% принадлежит входящему в ГК «Биотэк» ОАО «Фармация» (еще 76% принадлежит Марии Поташник, до июня 2019 доля принадлежала Евгении Шпигель). Только в этом году учреждения минздрава заключили с «Биосамарфарм» 20 контрактов на 35,1 млн руб. на поставку различных лекарств, в том числе инсулина. С сентября до конца 2020 года с «Био­самарфарм» было заключено 11 контрактов на 11,04 млн руб. С «Биосамарфарм» с января по сентябрь 2020 года учреждения минздрава заключили 72 контракта на поставку различных лекарств на общую сумму 166,1 млн руб. Всего с «Биосамарфарм» в 2020 году было заключено 168 контрактов на 511,94 млн руб.

Непосредственно с ОАО «Фармация» с января по сентябрь 2020 года с ОАО «Фармация» были заключены четыре контракта на 33,8 млн руб., из которых 33,6 млн руб.— на услуги по приемке, хранению, доставке и отпуску рецептурных препаратов. 11 марта этого года с ОАО «Фармация» минздрав Пензенской области заключил контракт на 34,3 млн руб. на оказание услуг по приемке, хранению, доставке и отпуску лекарственных средств по льготным рецептам. Кроме того, в этом году с «Фармацией», согласно данным портала «Госзакупки», были заключены четыре контракта на поставку лекарств на 211 тыс. руб. В целом в 2020 году учреждения здравоохранения РФ заключили с ОАО «Фармация» 976 контрактов на 1,88 млрд руб.

Никто из фигурантов уголовного дела не признает ­вину.

Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не исключает, что Иван Белозерцев будет отстранен от должности в связи с утратой доверия. Президиум пензенского регионального политсовета «Единой России» приостановил членство Ивана Белозерцева в партии.

Адвокат Ивана Белозерцева Алексей Шуварин сказал „Ъ“, что защита будет подавать апелляционную жалобу на решение суда об аресте. «Вину он не признает в полном объеме, больше сказать ничего не могу, потому что со всех нас взяли подписку о неразглашении материалов следствия»,— отметил господин Шуварин.

Сергей Петунин