Председатель УИК пришла к обвинению

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области предъявил обвинение бывшему председателю участковой комиссии Бессоновского района. Следствие считает, что в единый день голосования 13 сентября прошлого года, когда проходили выборы губернатора региона, председатель УИК вбросила в ящик для голосования 662 бюллетеня с ложными сведениями за одного из кандидатов. В результате голоса были подсчитаны неверно. Иван Белозерцев победил на выборах в сентябре 2020 года с результатом 76,5%. Сейчас ему предъявлено обвинение в получении крупной взятки от главы ГК «Биотэк» Бориса ­Шпигеля.

В Пензенской области предъявлено обвинение бывшему председателю участковой избирательной комиссии в Бессоновском районе. Как сообщили в СУ СКР по региону, женщину обвиняют по ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов ­голосования»).

По версии следствия, в единый день голосования 13 сентября 2020 года, во время выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва председатель участковой избирательной комиссии самостоятельно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня двух видов) заведомо ложные сведения, проставив в них отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом, как отмечает следствие, председатель участковой избирательной комиссии знала, что в выборах в действительности приняли участие лишь 204 человека.

После этого обвиняемая вместе с членами УИК, которые не знали о противоправных действиях последней, неверно посчитала голоса, внеся в протокол сведения, которые не соответствуют действительным итогам голосования с учетом не менее 662 избирателей, фактически не явившихся на избирательный участок и не участвовавших в выборах.

По данным „Ъ“, речь идет о бывшем председатели УИК № 374, директоре МБУ ДО «Центр детского творчества Бессоновского района», в котором располагалась избирательная комиссия, Светлане ­Сверчковой.

По данным, опубликованным системой ГАС «Выборы», на участке, который возглавляла госпожа Сверчкова, в губернаторских выборах участвовали 866 человек, что совпадает с опубликованными СКР данными. В дополнительных выборах депутата Государственной думы в округе № 147 (Лермонтовский) на участке № 374 голосовали 862 человека.

По итогам голосования, согласно данным ГАС «Выборы», на губернаторских выборах за губернатора Ивана Белозерцева проголосовали 728 избирателей (76,5%), за Олега Шаляпина от КПРФ — 205 (17,73%), за Александра Васильева от ЛДПР — 22 (1,90%), за представителя «Справедливой России» Анну Очкину — 18 (1,56%), за Петра Чугая от Российской партии пенсионеров — 10 (1,15%) избирателей. На дополнительных выборах депутата Госдумы больше всего голосов на участке (338) набрал единоросс Александр Трутнев, второе место занял справоросс Александр Самокутяев (283), который в итоге был избран в Госдуму.

Управление СКР по Пензенской области сообщило о возбуждении уголовного дела в ноябре прошлого года. До этого волонтеры движения «Голос» распространили видеозаписи с двух избирательных участков в Бессоновском районе Пензенской области (УИК № 377 и УИК № 374), на которых видно, как члены комиссии закрывают плакатами установленные на участках камеры наблюдения, а через некоторое время открывают их, после чего количество бюллетеней в урнах для голосования оказывается больше, чем до манипуляций с системами видеофиксации. На участке № 377 проголосовали 107 человек, но в системе ГАС «Выборы» число выданных бюллетеней составляет 730. Губернатор Иван Белозерцев («Единая Россия») получил здесь 63,6% голосов.

Напомним, в сентябре прошлого года Иван Белозерцев был переизбран на пост губернатора.

По итогам выборов Иван Белозерцев набрал 78,72% голосов. За его ближайшего конкурента кандидата от КПРФ Олега Шаляпина проголосовали 8,45% избирателей, за Александра Васильева (ЛДПР) — 5,57%. Кандидат от «Справедливой России» Анна Очкина набрала 4,44% голосов, Петр Чугай (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 1,48%. Явка на губернаторских выборах превысила 56%. На сентябрьских выборах большая часть избирателей региона проголосовала досрочно. За два дня, 11 и 12 сентября, свой выбор сделали 433600 человек, явка составила 41,18%. В первый день досрочного голосования на участки пришли 240508 избирателей (22,85%), во второй — 193092 человека (18,33%).

В избирательной комиссии Пензенской области инциденты не ­комментируют.

Сергей Петунин