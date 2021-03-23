Дмитрий Холин отдал «Единую Россию» в новые руки

Дмитрий Холин ушел с поста главы исполкома самарского реготделения «Единой России». В Москве проходит согласование на эту должность кандидатуры Ирины Кочуевой — руководителя управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями департамента внутренней политики администрации губернатора. Дмитрий Холин руководил региональным исполкомом партии с декабря 2019 года. Ранее, с ноября 2018-го до января 2020 года, он был мэром Жигулевска.

Дмитрий Холин покинул должность руководителя исполнительного комитета самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом „Ъ“ рассказали в местном отделении партии.

Господин Холин руководил региональным исполкомом «Единой России» с декабря 2019 года. С ноября 2018 года до января 2020 года он был мэром Жигулевска. До этого господин Холин более 14 лет работал в правительстве Самарской области, был руководителем аппарата администрации Самары. В период работы в департаменте труда и занятости региона координировал реализацию программ по поддержке занятости населения в городах Тольятти и Жигулевск. В 2018 году возглавлял рабочую группу по содействию выборам президента страны и губернатора. Является офицером запаса пограничных ­войск. До избрания главой Жигулевска исполнял обязанности руководителя администрации губернатора Самарской области. На момент выхода номера в печать связаться с Дмитрием Холином не удалось — он не отвечал на звонки „Ъ“.

По информации „Ъ“, сейчас в Москве проходит согласование на пост главы регионального исполкома партии кандидатуры Ирины Кочуевой. Она является руководителем управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями департамента внутренней политики администрации губернатора. На эту должность она перешла в начале апреля 2019 года, сложив полномочия депутата думы Самары. В 2009 году она создала самарскую региональную общественную организацию правовой помощи и просвещения «Гражданская позиция». С 2017 года начала руководить информационно-методическим центром поддержки ОСМ, управляющих микрорайонов и актива области.

Ирина Кочуева более 10 лет проработала в ОАО «Волготанкер», начав с должности ведущего специалиста по юридическим вопросам управления инвестиций и развития, позднее стала заместителем директора управления, затем начальником отдела страхования судоходных предприятий компании. С 2007 года работала в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Самарской области. С 2008-го по 2012 год занимала должность директора представительства негосударственного пенсионного фонда НК «Роснефть» в Самарской области. Ирина Кочуева также возглавляла ассоциацию ТСЖ, ЖСК и советов МКД Самарской области.

В сентябре 2021 года в регионе выберут депутатов в Государственную думу РФ и в Самарскую губернскую думу.

«Тут сложно что-то предположить. Я не понимаю, чем Ирина Кочуева лучше Дмитрия Холина. У них у обоих есть очевидные достоинства и недостатки. Она занималась собственными выборами. Но у нее нет опыта не своих выборов, поскольку в данном случае она как раз должна заниматься не своими выборами. У Холина нет опыта выборов собственных, но зато есть опыт проведения других выборов. Возможно, Дмитрий Игоревич решил, что в этой ситуации с этим кадровым составом лучше справится Кочуева. То, что Холин был отправлен в Жигулевск, наверное, не говорит о большом доверии Азарова к нему»,— рассуждает профессор кафедры социологии и психологии СГЭУ, основатель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский.

Ани Айвазян