Нецелесообразный министр

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ответило отказом на предложение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова согласовать назначение Евгения Чудаева на должность министра строительства региона. Господин Чудаев, сын владельца крупной девелоперской компании «Древо», стал первым в стране региональным министром строительства, не получившим одобрение Минстроя РФ. По данным „Ъ“, федеральные власти оказались недовольны состоянием областного рынка жилищного строительства: падением показателей ввода жилых площадей, недостижением плана в рамках национального проекта «Жилье», нерешенной проблемой обманутых дольщиков и т.д. Кроме того, руководство страны располагает информацией о возможном наличии «признаков уголовно-наказуемых деяний» в деятельности областных чиновников.

Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову не удалось согласовать с профильным федеральным министерством назначение Евгения Чудаева на должность министра строительства региона. Минстрой РФ счел такое назначение нецелесо­образным. Господин Чудаев возглавил областной минстрой в декабре 2018 года. Первое письмо с просьбой одобрить кандидатуру Евгения Чудаева губернатор направил в Минстрой РФ спустя два месяца — в феврале 2019 года, однако оно осталось без ответа. Повторное письмо в Москву Дмитрий Азаров подготовил в марте текущего года. Евгений Чудаев стал первым региональным министром строительства, не получившим одобрения профильного федерального министерства, с момента принятия поправок в 214ФЗ.

• Обязательного согласования кандидатур региональных министров строительства с профильным федеральным министерством требует 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Соответствующие поправки к закону вступили в силу в июле 2018 года. Порядок процедуры согласования подробно описывается в постановлении правительства РФ № 1777 «О порядке согласования назначения на должность и освобождения от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов ­недвижимости».

Решение федеральных властей об отказе в согласовании кандидатуры Евгения Чудаева принималось на уровне вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. В марте прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин назначил его председателем правительственных комиссий по развитию жилищного строительства, региональному развитию и обеспечению безопасности дорожного движения. «В адрес Минстроя РФ направлено поручение заместителя министра, председателя правительства РФ М.Ш.Хуснуллина от 16 октября 2020 года № МХ-П16–13441, содержащее информационную справку о деятельности должностных лиц Самарской области, в результате которой мог быть причинен ущерб охраняемым законом интересам, и которая может свидетельствовать о наличии признаков уголовно-наказуемых деяний»,— говорится в ответе Министерства строительства правительства РФ губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Кроме того, при принятии решения в профильном министерстве учли: снижение в регионе в 2020 году показателей ввода жилья на 23% по сравнению с 2019 годом; недостижение целевых показателей в рамках национального проекта «Жилье», которые к тому же были снижены после заявлений господина Чудаева, что выполнить установленные руководством страны планы по строительству невозможно; снижение на 7,7% к аналогичному периоду прошлого года площади строящегося жилья и нерешенную проблему обманутых дольщиков Самарской области.

На фоне ухудшающихся показателей регионального рынка строительства ДК «Древо» Николая Чудаева несколько лет в приоритетном порядке получает средства из регионального и федерального бюджетов, предназначенные для развития жилищного строительства. В прошлом году компания получила 750 млн руб. из 1,3 млрд руб. (57%), выделенных области по федеральной программе «Стимулирование жилищного строительства». Кроме того, в декабре прошлого года против подчиненного Евгения Чудаева — его заместителя Андрея Маслова было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Как предполагает следствие, господин Маслов подделал разрешение на ввод в эксплуатацию трех детских садов, построенных в рамках национального проекта «Демография».

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алима Бишенова, отказ Минстроя РФ означает, что губернатору придется предложить другую кандидатуру на согласование, а для Евгения Чудаева реакция федеральных органов исполнительной власти чревата отстранением от должности. Юрист отмечает, что законодательно предусмотрена возможность увольнения должностного лица в связи с утратой доверия. Ответ на запрос „Ъ“ от правительства Самарской области на момент сдачи номера в редакцию не поступил. В комментариях местным СМИ Дмитрий Азаров не согласился с претензиями к работе Евгения Чудаева, отметив, что «минстрой наводит порядок в отрасли, а это не всем нравится». В то же время глава региона заявил, что сам обратился в прокуратуру с предложением провести проверку в региональном министерстве строительства. «Если будут найдены нарушения, обязательно разберемся»,— отметил господин Азаров.

Евгений Чернов