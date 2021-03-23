Setl Group укрупняется под Стрельной

Холдинг Setl Group приобрел земельный участок площадью 59 га в Петродворцовом районе Петербурга, где намерен построить 270 тыс. кв. м жилой недвижимости, инвестировав в реализацию проекта более 28 млрд рублей. Финансовую сторону сделки и бывшего собственника надела компания не раскрывает. Эксперты отмечают, что цена актива могла составлять 1,9–2,7 млрд рублей, а стоимость квадратного метра на старте — не менее 100 тыс. рублей. По их мнению, локация является перспективной, однако нуждается в активном и своевременном усилении транспортной инфраструктуры.

Вчера холдинг Setl Group сообщил о завершении сделки по приобретению земельного участка площадью около 59 га в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга недалеко от Стрельны. Он ограничен проспектом Буденного, Красносельским шоссе, перспективным продолжением проспекта Ветеранов и проспекта Народного Ополчения. Неподалеку от будущего проекта компания уже строит два других жилых комплекса: среднеэтажный ЖК «Солнечный город» и малоэтажный «Солнечный город. Резиденции». Сумму сделки, а также информацию о продавце девелопер не раскрывает. Застройщик намерен возвести здесь около 270 тыс. кв. м малоэтажного жилья комфорт-класса высотой до четырех этажей с коммерческими помещениями, а также школу и детские сады. Setl Group оценил инвестиции в проект в размере более 28 млрд рублей и в настоящий момент ведет подготовку проекта.

Собеседники “Ъ” предположили, что актив мог быть приобретен у ООО «Сателлит Девелопмент», которое связывают с известным петербургским бизнесменом Владимиром Скигиным, бывшим совладельцем сети казино «Вулкан». Компании принадлежат крупные массивы земли на юге города, с ней же Setl Group на партнерских условиях планирует реализовать и другой проект по соседству, участок под который площадью 43 га был приобретен год назад. Однако в ООО «Сателлит Девелопмент» эту информацию не подтвердили.

«Покупка данного участка является логичным продолжением ЖК "Солнечный город" от Setl City. На участках разработаны и утверждены проекты планировки и межевания. По нашей оценке, стоимость участков могла составить около 1,9 млрд рублей»,— говорит Антон Орлов, руководитель направления земельных участков Colliers. По его словам, территория обладает устойчивым спросом, и реализация данного проекта в единой концепции с соседним проектом «Солнечный город» вместе с близостью дворцово-парковых пригородов создадут благоприятную среду для проживания. Цена квадратного метра в продаже будет не ниже 100 тыс. рублей, предполагает эксперт.

По оценкам Андрея Бойкова, управляющего партнера Rusland SP, стоимость участка могла составить около 10 тыс. рублей за «квадрат» будущих продаваемых площадей. Таким образом, актив мог быть реализован за 2,7 млрд рублей.

«Setl Group уже ведет строительство в этом районе и хорошо знает спрос. Однако среди остальных застройщиков данная локация не пользуется высоким спросом»,— считает господин Бойков.

Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg, полагает, что локация является очень перспективной, однако нуждается в активном и своевременном усилении транспортной инфраструктуры, в частности в создании системы общественного транспорта. «На текущий момент в районе Стрельны реализуются проекты "Любоград" и Veren Village компании "КВС" и Veren Group соответственно»,— уточняет она. Что касается стоимости квадратного метра в данной локации, то госпожа Московченко оценивает ее в пределах 140 тыс. рублей за квадратный метр, что на 12% ниже городского уровня.

Мария Кузнецова