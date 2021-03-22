В дагестанском депутате признали взяточника и мошенника

Бабушкинский райсуд Москвы приговорил к 12 годам строгого режима брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, бывшего депутата Народного собрания региона Раджаба Абдулатипова. Он обвинялся в мошенничестве и получении крупных взяток. По данным следствия, за многомиллионные вознаграждения Раджаб Абдулатипов способствовал назначениям на различные должности в республике.

«Раджаб Абдулатипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки), ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 12 лет со штрафом в размере 50-кратной суммы взятки — в сумме 8 млн руб., с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, с осуществлением функций представителя власти сроком на пять лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима»,— сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

По версии следствия, парламентарий, имея связи в органах государственной власти и правоохранительных структурах, а также пользуясь своими родственными отношениями с экс-главой Дагестана, часто выступал решальщиком, лоббируя за вознаграждение назначения на должности местных чиновников.

В частности, именно с его подачи, по материалам дела, на должность руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану был назначен Магомед Махачев, а директор совхоза «60-летие Октября» Абдурагим Алискеров во второй раз возглавил родной Докузпаринский район. И тот и другой заплатили за свои назначения немалые суммы.

Так, Магомед Махачев, по данным следствия, передал депутату Абдулатипову 70 млн руб. Абдурагиму Алискерову для восстановления в должности главы района (он возглавлял его ранее — с 2007 по 2016 год) потребовалось 20 млн руб. Эти деньги депутату были переданы через его родственника Асхабали Абдулатипова, являющегося племянником тогдашнего главы Дагестана.

В настоящий момент Асхабали Абдулатипов и Абдурагим Алискеров уже осуждены Бабушкинским судом Москвы на шесть и семь лет соответственно с выплатой штрафов по 300 млн руб. каждый.

Раджаб Абдулатипов с 1997 по 2000 год был руководителем миграционной службы Дагестана, с 2002 по 2016 год — начальником УФМС России по Дагестану и начальником управления по делам миграции МВД по Дагестану. С сентября 2016 года возглавил комитет по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана.

Александр Александров