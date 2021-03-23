Машиностроитель пойдет с молотка

Длящаяся пять лет процедура банкротства ОАО РУМО переходит в процедуру конкурсного производства. Такое решение приняли кредиторы, общая сумма требований которых составляет 1,7 млрд руб. Промплощадка одного завода, основанного в 1874 году, о попытках оздоровления которого не раз заявляли власти и потенциальные инвесторы, будет продаваться с торгов, порядок которых также определят кредиторы. Не исключено, что одним из покупателей части территории станет одноименное АО РУМО, арендующее 9 га территории завода под машиностроительное производство. При этом площадка завода в 48 га потенциально интересна и застройщикам.



Кредиторы ОАО РУМО на общем собрании 22 марта решили обратиться в арбитражный суд Нижегородской области с ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Все остальные варианты повестки, от заключения мирового соглашения до расчетов с кредиторами, были отклонены, говорится в уведомлении арбитражного управляющего. Ожидается, что 23 марта решение собрания кредиторов РУМО рассмотрит арбитражный суд и утвердит переход к процедуре банкротных торгов.

Напомним, РУМО является одним из старейших машиностроительных предприятий Нижнего Новгорода. Созданное в 1874 году в Риге частное предприятие «Фельзер и К» перед Первой мировой войной было эвакуировано в Нижний Новгород, а в период СССР переименовано в «Двигатель Революции». Завод вырос в промышленного гиганта крупного машиностроения, производившего газомотокомпрессоры, судовые двигатели, силовые установки электростанций. Пять лет назад после длительного периода отсутствия заказов и корпоративной войны акционеров, в результате которой был осужден бывший совладелец РУМО Юрий Чадаев, завод попал в первичную процедуру банкротства.

О попытках оздоровления предприятия не раз заявляли власти региона, приходили и уходили инвесторы. Залоговый кредитор «НК-Банк», имеющий свыше 500 млн руб. требований к заводу, в конце 2019 года добился принятия плана внешнего управления, однако его оспорили и отменили налоговая служба и ПАО «ТНС Энерго», добивающиеся продажи имущества для погашения налоговых долгов и многомиллионной задолженности за электроэнергию. Общая сумма требований кредиторов ОАО РУМО составляет 1,7 млрд руб., и погасить ее должник не в состоянии.

В августе 2019 года на площадку РУМО пришли московские инвесторы. Одноименное АО РУМО взяло в аренду у простаивающего предприятия 9 га территории (площадь всей промплощадки около 48 га) вместе с основным механосборочным корпусом. Менее чем за год были целиком восстановлены два цеха, крановые подъемники и станочный парк под контракты с «Газпромом». Инвестор не раскрывает состава своих акционеров. По открытым данным, выручка компании в 2019 году составила 304 млн руб. чистая прибыль — 25,7 млн.

Гендиректор АО РУМО Олег Бессонов, ранее оценивавший потенциальный объем заказов от нефтегазовой промышленности, судостроения и энергетики в 2,5 млрд руб. в ближайшие несколько лет, сообщил, что компания намерена и дальше развивать свое производство в Нижнем Новгороде. «Мы планируем активно работать. У нас сделан и введен в эксплуатацию испытательный стенд, мы запустили на нем двигатель, заключены новые контракты, в том числе с операторами "Газпрома". Идем по плану, а насчет имущественных прав у нас есть определенные решения», — добавил руководитель АО РУМО, не став по телефону обсуждать перспективы развития производства с учетом перехода промплощадки банкрота в конкурсное производство.

По словам представителя арбитражного управляющего Дмитрия Загоняева, должник может сдавать имущество в аренду до момента его отчуждения на торгах, а порядок реализации имущества также будут определять кредиторы.

Юрист одного из бывших кредиторов ОАО РУМО предположил, что промплощадка, скорее всего, будет продаваться по частям, тем боле что еще при Юрии Чадаеве территория завода была размежевана под объектами недвижимости более чем на 20 земельных участков.

Большой территорией РУМО с инфраструктурой и инженерными сетями давно интересуются и застройщики, особенно если градостроительные регламенты позволят вести многоэтажную жилую застройку, сообщил на условиях анонимности топ-менеджер одной из девелоперских компаний. «С учетом дефицита предложения в заречной части города жилой микрорайон в этом месте точно будет востребован. В последние годы на близлежащих территориях реализовано много успешных проектов разных застройщиков: жилые комплексы "Октава", "Аквамарин", "Маяковский парк". В этом году стартует проект развития довольно депрессивной застроенной территории близ затона имени 25 лет Октября. А площадка РУМО расположена в гораздо более привлекательном месте с хорошей транспортной доступностью», — заключил собеседник “Ъ-Приволжье”.

Роман Кряжев