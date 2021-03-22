Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали соглашение о снижении ставок по ипотеке для бюджетников. Минимальная ставка в 3,99% по программе «Семейная ипотека» будет доступна для работников, получающих заработную плату на карты ПСБ. В банке заявили, что «дополнительными мерами поддержки регионального ипотечного рынка со стороны ПСБ станет продолжение кредитования банком населения по «Госпрограмме-2020», «Военная ипотека», программам рефинансирования ипотеки по сниженным ставкам. Кроме того, банк планирует сотрудничать с региональными застройщиками и открывать им финансирование.

Группа ПИК увеличила выручку на 35% по итогам прошлого года и составила 380 млрд руб. Компании удалось продать недвижимости на общую сумму 294 млрд руб., что на 26% больше, чем в 2019 году. Рост показателя произошел в основном благодаря действующей программе льготной ипотеки.

Онлайн-ритейлер Amazon стал крупнейшим продавцом обуви и одежды в США по итогам прошлого года, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Wells Fargo. В 2020 году продажи одежды и обуви на Amazon, включая независимых продавцов, выросли на 15% — до $41 млрд. Доля ритейлера на рынке в Штатах составила 11-12%, в онлайн-продажах в этой категории товаров она достигает 35%. На втором месте после Amazon находится Walmart.