Геймеры вышли на замену

Международная федерация футбола (FIFA) впервые в своей истории получила основной доход за год от электронных игр. В 2020 году, как следует из финансового отчета организации, поступления от лицензирования составили почти $160 млн из $266,5 млн общего дохода федерации. Это помогло FIFA достаточно уверенно пройти самый сложный период коронавирусных ограничений, настолько, что FIFA не стала менять план по доходам на цикл 2019–2022 годов. Он по-прежнему составляет $6,44 млрд.

В ежегодном финансовом отчете FIFA (наиболее свежая версия документа была обнародована в конце прошлой недели и касается 2020 года) обращает на себя внимание одна деталь. Так, общий доход федерации за год составил $266,5 млн. Но львиная доля всего дохода была получена не от собственно футбольной деятельности, а по статье лицензирование — использование бренда FIFA сторонними коммерческими структурами. Это принесло FIFA $158,9 млн. Как поясняется в документе, «ключевым источником поступлений по статье "лицензирование" были видеоигры».

Согласно прогнозам на 2020 год, FIFA планировала получить от лицензирования только $112 млн. Но после введения всемирного карантина из-за пандемии коронавируса продажи видеоигр, в частности популярнейшей серии симуляторов футбола, производимой подразделением Electronic Arts — EA Sports,— возросли, равно как и объем внутриигровых покупок. Последние, похоже, становятся ключевым способом монетизации игры. Согласно отчету EA Sports, в 2020 году платформа FIFA Ultimate Team принесла ей рекордные $1,49 млрд. Добавим, что контракт между FIFA и Electronic Arts истекает в 2022 году, после чего FIFA сможет пересмотреть условия соглашения на более выгодных условиях. В отчете FIFA также отмечается, что федерация активно развивает и свои онлайн-турниры: к ранее существовавшим электронным чемпионату мира и клубному чемпионату мира добавился электронный континентальный кубок.

Но переоценивать то, что ключевым источником дохода FIFA стали именно видеоигры, все же не стоит. Основной доход FIFA все-таки получает от проведения настоящего чемпионата мира. До ближайшего турнира, который пройдет в конце 2022 года в Катаре, еще почти два года. Но как бы то ни было, повышенные доходы от видеоигр позволили FIFA менее болезненно пройти самые сложный отрезок коронавирусной эпохи, настолько, что организация не стала менять план по доходам на цикл 2019–2022 годов. Он по-прежнему составляет $6,44 млрд. Задача вполне реалистичная, учитывая, что $5,1 млрд от целевой суммы уже подтверждено контрактами.

Не вызывает опасений и текущее финансовое состояние FIFA. Несмотря на то что она активно тратила средства на поддержку национальных федераций, работу различных программ (общие расходы FIFA с учетом затрат на собственное функционирование составили $1,04 млрд), ее резервы остались на приемлемом уровне — $1,9 млрд. Это на $750 млн меньше, чем годом ранее, но, учитывая обстоятельства, результат неплохой, причем настолько, что FIFA решила поощрить свое руководство. Так, базовая зарплата президента FIFA Джанни Инфантино составила $2,1 млн, а еще $1 млн он получил в виде бонуса. В итоге его доход по сравнению с 2019 годом не изменился. Генсек FIFA Фатма Самура получила куда меньшую прибавку к зарплате — всего $54 тыс. Ее суммарный доход по основному месту работы составил $1,7 млн. Отмечается также, что главы всех конфедераций, входящих в FIFA, помимо зарплаты в своих федерациях получили еще по $300 тыс. и средства на покрытие ряда расходов. Минимальная выплата для членов Совета FIFA составила $250 тыс. после уплаты налогов.

Александр Петров