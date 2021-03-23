Новостройки поймали тренд

Стоимость квартир в новостройках Новосибирска, по данным ЦИАН, в марте 2021 года увеличилась на 27% по сравнению с мартом прошлого года. Рост происходит на фоне подогретого льготной ипотекой спроса на жилищное кредитование, уверены эксперты. В числе других причин увеличения цен на квадратные метры они называют отсутствие зарубежного туризма, что позволяет населению откладывать не потраченные на поездки средства, и дефицит предложения, при котором доступным остается только дорогой сегмент жилья. Участники рынка не видят оснований для перемены тренда.



Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Новосибирска, по данным исследования ЦИАН, в марте (по сравнению с мартом 2020 года) увеличилась на 27%, до 84 тыс. руб. за кв. м. В других сибирских городах-миллионниках — Красноярске и Омске — рост составил 31% и 18% соответственно. Рост отмечался в этих регионах и в феврале (на 8% и 4%), тогда как в Новосибирске цены на новостройки снизились на 1%.

По данным директора RID Analytics Елены Ермолаевой, цены на новостройки в Новосибирске за период с февраля 2020 по февраль 2021 года увеличились на 14%, в целом в 2020 году — на 15%. Актуальная средняя цена на февраль 2021 года по непроданным квартирам, то есть по фактическому предложению, составляла 83,6 тыс. руб., сообщила она. «Резкий рост цен начался во втором полугодии. Сегмент новостроек сейчас диктует цены на жилищном рынке — за ним подтягивается и „вторичка“», — отметил директор по управлению проектами и инвестициями ГК «Елка девелопмент» Максим Марков. По данным Елены Ермолаевой, на вторичном рынке жилья цены в 2020 году выросли на 6,3%, за январь–февраль 2021 года — еще на 4,1%, потому что здесь рост начался позже, чем на первичном рынке. В феврале 2021 средняя цена составила 77,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Основной причиной роста цен госпожа Ермолаева называет действие программы госипотеки по сниженной ставке, отсутствие зарубежного туризма, что позволяет населению вкладывать в недвижимость средства, не растраченные на поездки, низкие ставки по депозитам, а также фактор того, что покупка новостройки стала «модной тенденцией». Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев считает, что средняя цена на новостройки в городе выросла «не из-за того, что цены повышаются, а потому что „вымываются“ дешевые новостройки». Кроме того, рост, по его мнению, поддерживается дефицитом квартир, «причем иногда искусственно созданным». Если на конец 2017 года в регионе оставалось 46,4 тыс. непроданных квартир, то на конец 2020 года — всего 25,1 тыс., отмечает он: «С учетом того, что в год рынок „съедает“ 30 тыс. квартир, для баланса нам нужно 40–45 тыс. Когда их меньше, это ярко выраженный рынок продавца, когда больше 45 тыс. — рынок покупателя».

Максим Марков полагает, что все макроэкономические показатели говорят о дальнейшем росте стоимости квадратного метра в Новосибирске. Госпожа Ермолаева, однако, считает, что с учетом отсутствия заметного экономического роста темпы увеличения цен замедлятся. «Большинство семей, которые хотели купить квартиру в новостройке, уже это сделали»,— говорит она. При этом госпожа Ермолаева отмечает, что строительные компании обычно не снижают свои цены даже при сокращении спроса.

«По соотношению „цена, качество и льготная ипотека“ цены уже выше пиковых. Поэтому рано или поздно, может быть, в течение месяца-двух произойдет резкая остановка цен, и во второй половине года уже увидим какие-то акции от застройщиков»,— не исключает Сергей Николаев. В то же время сами застройщики не считают, что ситуация может измениться в ближайшее время. Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский полагает, что тренд с ростом цен на новостройки продлится в Новосибирске еще 1–1,5 года. Причины он видит в том, что резкий переход на проектное финансирование со счетами эскроу ограничил выброс на рынок новых площадок. «Огромному количеству игроков пришлось, мягко говоря, несладко. Поэтому количество стартапов уменьшается»,— объяснил он. Господин Белокобыльский добавил, что их число продолжает сокращаться, а снижение стоимости на 1% в прошлом месяце нельзя считать сломом тренда.

Дарья Решетникова