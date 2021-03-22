22 марта, понедельник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

новости компаний

Жителя Норильска задержали по подозрению в призывах к терроризму

В Норильске задержали мужчину, подозреваемого в призывах к терроризму. Следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило против него уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, сообщает ведомство.

По предварительным данным, задержанный, одобряя деятельность международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), опубликовал в интернете сообщения, в которых «содержатся признаки оправдания идеологии радикального ислама, пропаганды насилия», а также есть призывы к участию в организации и ее поддержки.

Перед судом будет возбуждено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.

Екатерина Лукашевич


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

интервью

Профиль пользователя