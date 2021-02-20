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Ввод жилья в Краснодарском крае в январе 2021 года сократился на 27%

В Краснодарском крае в январе 2021 года предприятиями и организациями сданы в эксплуатацию 1,4 тыс. квартир общей площадью 67,3 тыс. кв. м. Это на 26,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Краснодарстата.

Всего в первый месяц текущего года строительные организации всех форм собственности и население построили 2,2 тыс. квартир общей площадью 177,4 тыс. кв. м, что на 11,4% меньше, чем годом ранее. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 110,1 тыс. кв. м, что на 1,4% больше, чем в январе 2020 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-декабре 2020 года введено в эксплуатацию 54,1 тыс. квартир общей площадью 2,42 млн кв. м. Это на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин


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