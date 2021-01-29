Ввод жилья в Краснодарском крае в 2020 году сократился на 4,7%

В Краснодарском крае в январе-декабре 2020 года введено в эксплуатацию 54,1 тыс. квартир общей площадью 2,42 млн кв. м. Это на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Краснодарстата.

Всего за 2020 года строительные организации всех форм собственности построили 70,1 тыс. квартир общей площадью 4,52 млн кв. м, включая 18,2 тыс. кв. м жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для садоводства.

Из общего объема работ крупными и средними организациями в 2020 году выполнено работ собственными силами на 99,3 млрд рублей, что на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Общий объем работ, выполненных всеми хозяйствующими субъектами, по виду деятельности «Строительство» в 2020 году составил 283,7 млрд рублей. Это также на 1,8% меньше, за 2019 год.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года ввели в эксплуатацию 37,3 тыс. квартир общей площадью 1,8 млн кв. м. Это на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин