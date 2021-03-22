В Тимашевском энергорайоне Кубани отремонтируют 15 крупных питающих центров

В текущем году компания «Россети Кубань» направит 136 млн руб. на ремонт объектов в Тимашевском энергорайоне. В рамках ремонтной программы будут модернизированы 15 крупных питающих центров и 300 трансформаторных подстанций, сообщается в пресс-релизе энергокомпании. Запланированные мероприятия скажутся на качестве энергоснабжения жителей Тимашевского, Брюховецкого, Калининского, Каневского и Приморско-Ахтарского районов Кубани.

Помимо этого на территории энергорайона предусмотрен ремонт 881 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, запланирована расчистка 33,5 га трасс в охранных зонах ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности. «Предусмотренные ремонтные работы обеспечат надежность электроснабжения для 300 тыс. потребителей», – рассказал директор Тимашевского филиала ПАО «Россети Кубань» Сергей Соболев.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2021 году «Россети Кубань» потратят 300 млн руб. на ремонт энергообъектов в Сочи и Туапсинском районе. Модернизация коснется всех 38 ключевых питающих центров, включая ремонт силовых трансформаторов на подстанциях «Аше» и «Джубга». Кроме того работы будут проведены еще на 154 трансформаторных подстанциях.

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тыс. км. Управляет 742 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

Андрей Ульченко