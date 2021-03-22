«Название у Boucheron получилось пророческое»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие украшения представлены в коллекции.

Как шутят в самом Boucheron, название у коллекции получилось пророческое Contemplation, то есть «Созерцание». Готовили ее до пандемии, а представили в самый разгар — летом прошлого года, когда у человечества на созерцание вдруг появилась масса свободного времени. Тогда у большинства возможность ее увидеть была только онлайн, теперь же несколько украшений из этой феерически красивой коллекции оказались в Москве.

А с ними — еще несколько знаковых произведений haute joaillerie. Всего 12 — редких украшений. Это брошь и фирменное колье «знак вопроса» с подрагивающими благодаря закрепке листьями бриллиантовой травы, и крупные, но невесомые бриллиантовые одуванчики в колье, кольце и браслете, и брошь, моносерьга, браслет и колье в виде стрел тоже из бриллиантов.

В белом монохроме и украшения с перьями. Но в них к золоту и бриллиантам добавлен перламутр. Я, признаться, перламутр в драгоценностях и часах совсем не люблю, но тут он нравится даже мне. Все дело в тонкой резьбе, имитирующей перышки. Разбавляет господство белого ярко-зеленый плющ — колье и серьги. Выставка временная, так что спешите увидеть.