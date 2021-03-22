Шинный король припарковался на родине

Италия экстрадировала в Россию владельца сети шинных центров Андрея Смышляева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. На родине предприниматель обвиняется в мошенническом хищении автомобильных покрышек у дочерней компании Nokian Tyres — «Нокиан Шина» — на сумму более миллиарда рублей, а также преднамеренном банкротстве принадлежавших ему фирм и выводе их активов.

Об экстрадиции российского бизнесмена Андрея Смышляева в понедельник сообщила Генпрокуратура РФ. «В сопровождении спецконвоя Смышляев будет доставлен в Москву»,— говорится в сообщении.

Как не раз рассказывал “Ъ”, уголовные дела в отношении Андрея Смышляева о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ) были возбуждены башкирской полицией в мае 2018 года по заявлению руководства «Нокиан Шины».

Однако задержать предпринимателя тогда не удалось: к моменту возбуждения уголовных дел он перебрался с семьей в Италию на собственную виллу, расположенную на берегу озера Комо.

Заочно ему предъявили обвинение, а затем арестовали. Бизнесмен был объявлен в розыск через Интерпол.

По версии следствия, в феврале 2014 года владелец шинных центров договорился с «Нокиан Шиной» о поставках покрышек в адрес ООО «Русшина-Тюмень» (которое он купил у своего партнера), а не прежнему получателю — ООО «Трек». В 2014–2015 годах «Нокиан Шина» поставила господину Смышляеву резины на 1,1 мрлд руб., но тот под разными предлогами откладывал выплаты. Тем временем, говорится в деле, предприниматель успел переоформить в Тюмени и Тобольске на подставную фирму ООО «Сантао» и своих родственников 22 объекта недвижимости, а также перевел значительные суммы на личные счета.

Продолжавшаяся отсрочка платежей за поставки резины вынудила «Нокиан Шину» провести проверку на складах «Русшины-Тюмень», в результате выяснилось, что львиная доля резины — почти на 1 млрд руб.— была благополучно реализована.

Кроме того, в декабре 2015 года, по версии следствия, в Уфе компания «Трек» не смогла в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе налоговой инспекции, по обязательствам на более чем 2,8 млрд руб. В результате Арбитражный суд Башкирии 2 марта 2016 года признал ООО «Трек» банкротом.

Александр Александров