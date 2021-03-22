Суд отказался восстанавливать второго исключенного из астраханского вуза студента

Ленинский районный суд Астрахани отклонил исковое заявление бывшего студента первого курса факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры Астраханского госуниверситета Александра Мочалова, исключенного за участие в акциях протеста 23 января. Как сообщили “Ъ” в суде, пока вынесена только резолютивная часть решения, мотивировочная должна быть изготовлена до 26 марта.

Как сообщал “Ъ”, после протестной акции 23 января этого года в поддержку оппозиционера Алексея Навального ректор Астраханского госуниверситета Константин Маркелов подписал приказы об исключении из учебного заведения троих студентов. С формулировкой «за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся». Были отчислены студент первого курса факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры Александр Мочалов, магистрантка второго года обучения факультета социальных коммуникаций (направление «политология») Вера Иноземцева и студентка второго курса биологического факультета (направление «почвоведение») Виолетта Емельяненко. Двое студентов, Вера Иноземцева и Александр Мочалов, подали иски о восстановлении в вузе.

Ранее тот же суд отказал Вере Иноземцевой в восстановлении в учебном заведении. Студенты намерены обжаловать судебные решения в апелляции.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Суд признал исключительное право ректора».

Сергей Петунин, Саратов