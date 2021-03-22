В центре Екатеринбурга появится клубный дом со спа и пентхаусами

В конце этого года в центре Екатеринбурга сдадут первую очередь клубного дома на Ленина, 8. Всего в центре уральской столицы к середине 2023 года появятся семь разноуровневых секций клубного дома, а на верхних этажах разместят пентхаусы. Кроме жилой функции, в клубном доме планируют открыть детский центр с бассейном, фитнес-клуб и спа с бассейном, первые этажи займут кафе, салон красоты и ритейл.



Место с историей

Строительство Клубного дома LVIII в центре уральской столицы началось в 2019 году в квартале улиц Ленина — Сакко и Ванцетти — Попова — Шейнкмана. Для его строительства выбрали главный городской проспект, в то же время участок, где возводится дом, находится в стороне от оживленного автомобильного трафика.

Новый клубный дом расположен так, что до театров, музеев и ключевых торговых центров несколько минут пешей прогулки: до площади 1905 года и «Екатеринбург Арены» 10 минут пешком, а до квартала «Екатеринбург Сити» и набережной — 17. Девелопером проекта является компания PRINZIP.

Первыми возводят дома на углу Попова — Шейнкмана — один из них это отдельная 11-этажная секция. Также в первую очередь входят три угловых секции: две — по восемь этажей и одна 20-этажная. Вторая очередь, где уже открыты продажи, будет состоять из 15-этажной секции по улице Шейнкмана, 28-этажной башни во дворе и шестиэтажного дома.

Согласно данным компании, первые два дома сдадут в 4-м квартале этого года. В первом доме уже закончили установку окон и занимаются фасадом.

Девелопером Клубного дома LVIII в историческом центре Екатеринбурга является компания PRINZIP. Закончить работы на объекте планируют во втором квартале 2023 года. По проекту, жилой комплекс будет состоять из семи разноуровневых секций, объединенных внутренней галереей с коммерческими помещениями на первом этаже, с закрытым благоустроенным двором и двухуровневым подземным паркингом.

Дом, экономящий время

По концепции клубного дома, кроме жилых пространств, в нем построят галерею, которая объединит несколько коммерческих помещений. Это сделано для того, чтобы жители могли получить все необходимое внутри своего дома, не выходя за его пределы, то есть спуститься буквально в домашних тапочках. Так, на первом этаже центральной башни откроют детский развивающий центр со спортивными секциями. В клубном доме также появится фитнес-клуб площадью 3 тыс. кв.м с зоной спа и 25-метровым бассейном, а также тренажерный зал и залы для групповых программ. Первые этажи займут кафе здорового питания, продуктовый магазин, салон красоты и аптека.

Кроме удобства, клубная концепция предполагает высокий уровень безопасности. Территория дома, паркинг, внутренняя галерея и жилые этажи будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением с системой распознавания лиц. Въезд в паркинг и проход к лифтам будет осуществляться при помощи единой карты жильца или специального мобильного приложения, а двор закроют для машин и посторонних.

Индивидуальные решения

Вход в галерею и жилые секции организован через лобби, где жителей и гостей встречает консьерж. Он может встретить курьера, принять доставку и проводить гостей. В холле расположены зоны ожидания, почтовые ящики, колясочная.

Еще одной особенностью клубного дома на Ленина, 8, помимо его центрального расположения и концепции, являются планировки квартир. В доме их более 30 вариантов. Покупатель может выбрать квартиру без отделки со свободной планировкой — open space и самостоятельно решить, как лучше всего организовать пространство, или вариант с уже готовой планировкой.

«Квартиры можно удобно объединить. Есть квартиры с угловым остеклением, увеличенной высотой потолка, мастер-спальнями», — рассказали в PRINZIP, отметив, что высота потолка в квартирах клубного дома составляет от 3 до 3,6 метра. А на последних этажах запланированы пентхаусы. В них есть техническая возможность организовать антресоли — то есть сделать квартиру двухуровневой.

Тихий сад в центре

Особое внимание уделяется благоустройству внутреннего пространства: во дворе построят игровой комплекс для детей с полосой препятствий на координацию, качели, карусели, многофункциональную спортплощадку со скалодромом и зоной для активных игр. Для спокойного отдыха взрослых будут оборудованы лаунж-зоны с подвесными креслами и гамаками. Их сделают из экологически чистого и устойчивого в уральские морозы материала — дерева.

Двор клубного дома будет состоять из двух уровней — зоны для игр и для отдыха. Во дворе разобьют клумбы, высадят разные виды растений: сосны, ели, можжевельник, горные травы, мхи. Ландшафтные дизайнеры постарались создать тихий сад в центральной части города, который будет зеленым и в зимнее время года.

Технологии строительства

Секции клубного дома девелопер решил строить в классическом стиле с использованием технологий вентилируемого фасада. В отделке фасадов используется комбинированная облицовка натуральным камнем, керамогранитом, с фактурными плитами и с барельефами. Вентилируемый фасад делает здание более устойчивым к выгоранию от солнца и воздействиям ветра, дождя, снега. Наружные стены жилого комплекса выполнены из кирпича с утеплителем из минеральной ваты.

Что касается инженерных систем, то, помимо привычных решений, для домов элит-класса в Клубном доме LVIII устанавливается еще и комплексная система очистки воды. То есть из городских сетей вода будет проходить через несколько стадий очистки и только после этого поступать в квартиры.

Подробности о проекте и стоимости квартир в офисе продаж.

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