В Ленобласти началась подготовка к пожароопасному сезону

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал сводный план тушения лесных пожаров на территории региона в 2021 году. На пожарно-химических станциях лесничеств уже началась расконсервация техники.

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Всего в текущем году за безопасностью лесов региона будет следить 71 пожарно-химическая станция и 154 видеокамеры системы раннего обнаружения возгораний, а в борьбе с возгораниями будет занято порядка 2,6 тыс. единиц техники и 22 тыс. средств пожаротушения.

В сообщении отмечается, что ранее Ленобласть вошла в число трех регионов, где в 2020 году удалось потушить каждый очаг лесного пожара сразу после его появления.

О том, как Минприроды и экологи борются за упразднение зон контроля лесных пожаров, читайте в материале “Ъ” "Из искры возгорятся планы"