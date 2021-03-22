В России утверждена программа развития производства СПГ

Правительство России утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Она (программа.— “Ъ”) создаст дополнительные возможности для газификации территорий страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Это приоритетная задача, которая была поставлена президентом»,— сказал господин Мишустин на совещании с правительством.

Глава правительства напомнил, что ранее уже была принята пятилетняя «дорожная карта». Согласно ей, за 15 лет производственные мощности сжиженного газа должны вырасти в три раза.

Присутствовавший на совещании вице-премьер Александр Новак заявил, что утвержденная долгосрочная программа предполагает наиболее активную фазу создания СПГ-кластеров в ближайшие 5–15 лет. Самыми перспективными регионами для газификации за счет СПГ он назвал Якутию, Карелию, Амурскую, Мурманскую, Ленинградскую, Псковскую, Томскую, Кемеровскую и Иркутскую области.

Сейчас уровень обеспеченности Дальнего Востока газом заметно ниже среднероссийского — 18% против 71%. По итогам своей поездки по региону господин Мишустин поручил разработать программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в России.

О поручении премьер-министра — в материале “Ъ” «Дальний Восток ждет решений».