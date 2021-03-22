Суд признал законным отказ СКР возбудить дело об отравлении Навального

235-й гарнизонный военный суд Москвы отклонил жалобу защиты Алексея Навального на бездействие Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР). Защита оппозиционера просила возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к отравлению Алексея Навального.

«Выслушав мнения сторон, суд признал решение ГВСУ законным и обоснованным, а жалобу ФБК — не подлежащей удовлетворению»,— сказал судья Андрей Толкаченко (цитата по ТАСС).

В ходе рассмотрения жалобы судья сообщил, что Сибирское транспортное управление МВД при проверке не выявило преступлений в обстоятельствах госпитализации оппозиционера в Омске в августе 2020 года. «10 февраля (следствием сибирской транспортной полиции) принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие события преступления)»,— сказал судья Андрей Толкаченко.

Представитель оппозиционера Вячеслав Гимади сообщил: уведомление об отказе в возбуждении дела от МВД защита не получала. При этом представитель ГВСУ СКР заявил, что обращение о бездействии, поступившее от защиты оппозиционера, «рассмотрено в соответствии с законом». Защита намерена обжаловать решение суда.

16 марта суд начал рассматривать жалобу защиты Алексея Навального на отказ СКР возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ. Оппозиционер, находящийся в колонии во Владимирской области, отказался участвовать в суде по видеосвязи.

О том, кого Алексей Навальный подозревает в отравлении,— в публикации “Ъ” «Сам себе спецслужбер».