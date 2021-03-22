На Кубани за сутки подтверждено 124 случая заражения коронавирусной инфекцией

По состоянию на утро 22 марта на территории Кубани зафиксировано 124 случая заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб региона. Среди заболевших - 87 женщин и 37 мужчин в возрасте от 6 месяцев до 85 лет, в их числе - двое детей.

Максимальное количество заболевших выявлено в Краснодаре - 34 человека, в Сочи – 13, в Геленджике – 10. В Новороссийске, Лабинском и Приморско-Ахтарском районах - по семь новых случаев заражения, в Тихорецком - шесть. По пять человек заразилось в Мостовском и Тимашевском районах, в Кавказском- четыре. В Апшеронском, Белореченском и Тбилисском районах выявлено по три случая. По новых пациента - в Абинском, Гулькевичском, Северском и Староминском районах. В Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Динском, Ейском, Крыловском, Отрадненском, Успенском, Усть-Лабинском районах заболело по одному жителю.

В стационаре с COVID-19 находятся 1022 человека, 1917 пациентов лечатся амбулаторно, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 68 пациентов, один – на ЭКМО.

Ольга Логинова