Сенатором от Курской области стал бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

Губернатор Курской области Роман Старовойт на еженедельном совещании представил нового представителя региона в Совете Федерации. Им стал бывший госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Напомним, кресло сенатора-представителя от исполнительной власти региона вакантно с начала декабря, когда скончался занимавший его экс-глава Курской области Александр Михайлов. Перед выборами в 2019 году в тройке губернаторских кандидатов в сенаторы помимо него были депутат Госдумы от региона Александр Брыксин и ректор КГМУ и депутат местной облдумы Виктор Лазаренко. Как ранее пояснял “Ъ” Роман Старовойт, они оба отказались занимать должность сенатора после смерти господина Михайлова.

Представляя Григория Рапоту, господин Старовойт охарактеризовал его как политического тяжеловеса, уважаемого во всех органах власти и действительно любящего Россию. Глава региона сказал, что одним из главных совместных проектов с ним станет создание историко-культурного ансамбля в Поныровском районе, посвященному северному фасу Курской дуги.

Григорий Рапота родился 5 февраля 1944 года в Москве. Окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Баумана по специальности «Инженер-конструктор», а также Краснознаменный институт КГБ СССР. С 1966 года работал в КГБ. В 1994-1998 годах – замдиректора Службы внешней разведки Российской Федерации, в 1998-ом назначен замсекретаря Совета Безопасности. Впоследствии господин Рапота работал в госкомпании «Росвооружение», министерствах торговли и промышленности, а в 2001-ом стал генсеком Евразийского экономического сообщества. С 2007-го был полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, а с 2008-го – в Приволжском федеральном округе. В конце 2011 года Григорий Рапота стал госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии, 19 марта 2021-го покинул пост.

Сергей Толмачев