В Казани после драки слонов в цирке начали проверку Прокуратура и СКР установят все обстоятельства произошедшего

Прокуратура Вахитовского района Казани проводит проверку после драки слонов в городском цирке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел накануне во время дневного представления «Шоу слонов и магия цирка». Два слона подрались прямо на сцене, после чего один повалил другого на бортик манежа, а затем оба животных стали перелезать через борты и полезли в сторону зрителей, дойдя до первых рядов. Оказавшиеся рядом с местом ЧП люди побежали наверх.

В итоге представление было остановлено. Кроме того, организаторы отменили вечернее шоу.

Отмечается, что прокуратура с привлечением специалистов профильных органов установит детали произошедшего и проверит соблюдение требований ветеринарного законодательства, включая порядок и условия содержания животных, обеспечение безопасности зрителей в ходе представлений.

Также проверку по факту произошедшего проводит региональное управление СКР. В ведомстве отметили, что действиям цирковых работников, допустивших проявление животными агрессии в момент представления, будет дана правовая оценка. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.

"Ъ-Казань"