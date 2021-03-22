В казанском цирке слон вышел за пределы манежа в зрительский сектор

В казанском цирке в воскресенье во время дневного преставления «Шоу слонов и магия цирка» индийский слон перешел через бортик манежа в зрительский сектор. На видео, размещенных в соцсетях, видно, как оказавшиеся рядом зрители, перелезая через ряды кресел, бросились вверх трибун. Представление было остановлено. Также было отменено вечернее шоу.

«Зрителям не грозила опасность»,— заверила администрация цирка на сайте. Она выразила «искренние извинения в связи с произошедшим».

Согласно видеозаписям, ЧП случилось в результате драки двух слонов. Один повалил другого на бортик манежа и какое-то время продолжал нападать на него, пока дрессировщику и работникам цирка не удалось отогнать проявившего агрессию животное.

Администрация назвала случившееся «ссорой индийских слоних Дженни и Магды» и предположила, что она могла была быть вызвана ревностью «в погоне за вниманием дрессировщика».

Организаторы шоу намерены созвать «консилиум из дрессировщиков, ветеринарных врачей и зоопсихологов, с целью определения причин произошедшего и принятию мер по недопущению повторения подобного поведения слонов».

«При всей миролюбивости слонов, у них бывает разное настроение, а в весенний период особенно»,— отметили организаторы представления. «Кроме того, пандемия и отсутствие общения со зрителями, конечно, повлияли на животных»,— добавили они.

«Благодаря слаженной работе всех служб цирка, неожиданная ситуация завершилась благополучно. В настоящее время Дженни и Магда спокойны, накормлены и находятся в хорошей физической форме»,— отмечается в обращении.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"