В казанском цирке слон вышел за пределы манежа в зрительский сектор

В казанском цирке в воскресенье во время дневного преставления «Шоу слонов и магия цирка» индийский слон перешел через бортик манежа в зрительский сектор. На видео, размещенных в соцсетях, видно, как оказавшиеся рядом зрители, перелезая через ряды кресел, бросились вверх трибун. Представление было остановлено. Также было отменено вечернее шоу.
Согласно видеозаписям, ЧП случилось в результате драки двух слонов. Один повалил другого на бортик манежа и какое-то время продолжал нападать на него, пока дрессировщику и работникам цирка не удалось отогнать проявившего агрессию животное.
Администрация назвала случившееся «ссорой индийских слоних Дженни и Магды» и предположила, что она могла была быть вызвана ревностью «в погоне за вниманием дрессировщика».
«При всей миролюбивости слонов, у них бывает разное настроение, а в весенний период особенно»,— отметили организаторы представления. «Кроме того, пандемия и отсутствие общения со зрителями, конечно, повлияли на животных»,— добавили они.
«Благодаря слаженной работе всех служб цирка, неожиданная ситуация завершилась благополучно. В настоящее время Дженни и Магда спокойны, накормлены и находятся в хорошей физической форме»,— отмечается в обращении.