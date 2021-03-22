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Более 1,7 млн рублей похитили у 21 жителя Удмуртии за минувшие выходные

В прошедшие выходные 21 житель Удмуртии обратился в полицию с заявлениями о хищении денег с их счетов. Общая сумма ущерба составила 1,74 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Деньги у граждан похищались под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных — «зеркальных». Кроме того, зарегистрированы факты хищения под предлогом получения бонусов от банка, а также при покупке или продаже товаров в интернете. Большинство заявлений в полицию поступили от жителей Ижевска, Воткинска, Сарапула, Завьяловского, Игринского, Сюмсинского и Юкаменского районов. Возраст потерпевших — от 21 до 64 лет.

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