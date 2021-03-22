Абакан и Черногорск перейдут на метод «альткотельной»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Абакан, Черногорск и Усть-Абаканский будут относиться к ценовой зоне теплоснабжения – метод «альтернативной котельной». Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В декабре 2017 года правительство РФ утвердило правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию, а также технические и экономические параметры работы котельных и тепловых сетей, которые используются для определения предельного уровня стоимости.

Согласно правилам, устанавливается единая для городов, поселений, в которых внедряется данная модель рынка тепловой энергии, методология расчета предельного уровня цены на тепловую энергию. Выше этого предельного уровня теплоснабжающая организации не может поставлять тепловую энергию по нерегулируемым ценам.

Определение предельного уровня цены базируется «на принципах сопоставительного анализа на основе эталонных показателей со стоимостью альтернативного теплоснабжения на основе наилучших доступных технологий, замещающего централизованное теплоснабжение (цена «альтернативной котельной»)», говорится в документе.

При «альткотельной» в системе теплоснабжения устанавливается долгосрочный (на десять и более лет) предельный уровень тарифа на тепло. Регулируется только конечная цена.

Метод «альтернативной котельной» применяется в Рубцовске и в Барнауле. В конце 2020 года ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) подготовило предложения о переходе города Белово (Кузбасс) на регулирование тарифов по методу «альтернативной котельной». Кроме того, в декабре прошлого года Анатолий Локоть заявил, что мэрия Новосибирска готова рассмотреть предложение СГК о переходе на тарифообразование по этой модели.

Екатерина Лукашевич