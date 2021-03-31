«Банковский сервис будет становиться все более незаметным для клиента» Руководитель департамента управления и координации технологических изменений банка ВТБ — о перспективах цифровой трансформации в банковской отрасли

Крупные игроки банковского рынка уже несколько лет активно инвестируют в создание IT-ландшафта, который позволяет им быстро внедрять новейшие технологические решения. Пандемия с ее тотальной удаленкой и невозможностью очного обслуживания клиентов лишь подстегнула этот процесс. О том, что будет происходить в банковском IT в ближайшей перспективе, рассказал старший вице-президент, руководитель департамента управления и координации технологических изменений банка ВТБ Сергей Безбогов.

— Как IT-подразделение ВТБ прошло испытание пандемией и удаленкой?

— Пандемия и самоизоляция совпали с пиком работ по технологической трансформации в ВТБ. Теперь уже можно точно сказать, что мы справились. Например, работая в удаленном режиме, мы запустили новый «ВТБ Онлайн». Число пользователей сервиса в итоге выросло на четверть. В самом начале самоизоляции ВТБ провел первую в России онлайн-выдачу ипотеки. Это все понятные и видимые клиентом изменения.

Но есть еще и невидимая, сугубо техническая сторона процесса. За этот «удаленный» год мы создали фундамент для постоянного внедрения новых технологий и повысили скорость вывода новых продуктов и сервисов в восемь раз. И это не предел. Нам пришлось не только изменить формат работы над технологическими проектами, но и перестроить всю логику процессов, IT-архитектуру. Мы создали и успешно развиваем семь новых технологических платформ, привлекаем лучших специалистов. Совокупность этих факторов позволила нам совершить рывок, который уже оценили эксперты технологического рынка — ВТБ получил IT-премию Global CIO «Проект года» сразу в четырех номинациях.

— Крупнейшие игроки банковского и высокотехнологичного секторов активно стремятся к созданию и развитию собственных экосистем. Участвует ли ВТБ в этой гонке?

— Новая API-платформа позволяет ВТБ стать такой системой. Мы создали для нее всю IT-инфраструктуру, провели тестирование и готовы открывать доступ к нашим сервисам для партнеров, встраиваться в их сервисы, причем не только в России, но и за ее пределами. После подключения к платформе партнеры смогут создавать банковские продукты под собственными брендами, их выпуск и обслуживание будет осуществлять ВТБ.

В конце 2020 года мы вместе с «Магнитом» запустили платежный сервис Magnit Pay — это первый шаг в создании единого суперприложения «Магнита». В 2021 году планируем запустить три новых партнерства в рамках экосистемы.

— Какие направления в развитии новых финансовых технологий вы считаете ключевыми для рынка?

— Пандемия подстегнула использование дистанционных сервисов, для которых требуется удаленная идентификация. Поэтому на первый план сейчас выходят голос и другие сервисы на основе биометрических данных.

Однако та часть взаимодействия, для которой требуются юридически значимые документы, пока может происходить только в офлайн-формате. Поэтому остался последний шаг — перевод подписания документов в цифровой формат с возможностью их дальнейшего признания, в том числе в суде. Здесь могут помочь уже существующие госсервисы, например Единая система идентификации и аутентификации и Единая биометрическая система. Важным шагом в этом может стать создание цифрового профиля гражданина. Все эти сервисы требуют технологических платформ, интегрированных между собой в единый бесшовный процесс. Внедрение такого процесса даст возможность клиентам вести деятельность полностью дистанционно, без единого визита в офис.

— Состоится ли в ближайшем будущем окончательное превращение банка из финансового учреждения в высокотехнологичную компанию?

— Счета в банках останутся обязательным атрибутом экономически активного гражданина. Но банковский сервис, конечно, будет меняться. Он будет становиться все более незаметным для клиента.

Сейчас отрасль финтех и банки конкурируют не за клиентов, а за предоставляемые им услуги. Немногие финтех-компании могут обеспечить долгосрочный рост бизнеса. Зачастую они реализуют идеи интересных клиентских сервисов, которые предоставляются бесплатно или почти бесплатно. На первом этапе они привлекают несколько десятков тысяч клиентов. Но масштабировать бизнес им очень сложно — требуются крупные инвестиции, появляется необходимость выполнять регуляторные требования. И это существенно меняет экономику сервиса. В большинство таких стартапов инвестируют именно кредитные организации.

Что касается высокотехнологичных компаний, то сейчас наметилась тенденция приобретения банковских лицензий крупными интернет-игроками. Мы считаем, что выгоднее партнерство с существующими кредитными организациями, поскольку все значимые инвестиции в инфраструктуру и процессы ими уже сделаны. А главное — традиционные банки уже научились двигаться в области технологий почти так же быстро, как передовые технологические компании.

Беседовал Андрей Пятницкий