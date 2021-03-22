ПАРНАС призвал демократов объединиться

20 марта в московской гостинице «Измайлово», где неделей ранее полиция разогнала форум муниципальных депутатов, в закрытом режиме прошел XIX съезд Партии народной свободы (ПАРНАС). Делегаты переизбрали председателем экс-премьера Михаила Касьянова, приняли манифест о программных принципах партии (декоммунизация, европейский курс, федерализм, конкурентный бизнес, контроль за силовиками и т. п.) и резолюцию о ситуации в стране. В этом документе члены ПАРНАС выступили за создание для участия в осенних выборах в Госдуму демократической коалиции с «потенциальными партнерами»: «Яблоком», сторонниками Алексея Навального, «Открытой Россией» и другими оппозиционными организациями.

В рамках думской кампании партия предлагает сформировать «широкое движение за перемены» и выдвинуть единый список кандидатов. В резолюции также сказано, что ПАРНАС не хочет делить демократического избирателя на тех, кто пойдет голосовать за «Яблоко», поддержит «Умное голосование» или решит бойкотировать выборы. Кроме того, «власть предложит свои фейковые варианты в виде многочисленных кремлевских имитационных партий», предполагают в ПАРНАС, поэтому там «не считают возможным выходить на выборы в Госдуму вне объединенной коалиции, внося дополнительный разлад в ряды демократических сил».

Одновременно партийцы раскритиковали систему «Умное голосование», пообещав создать собственный «список доверия» из кандидатов в Госдуму (но не из числа «коммунистов или жириновцев»), за которых ПАРНАС призовет голосовать своих сторонников.

Кира Дюрягина