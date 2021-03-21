В Дагестане сошедшая лавина заблокировала дороги к 9 селам

Девять сел остались без отрезанными от дорог из-за схода лавины, сообщило ГУ МЧС по региону. В заблокированных селах проживают почти 4 тыс. человек. Пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.

«На окраине села Цахур Рутульского района сошла лавина. Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур — всего 779 домов, в которых проживают 3 899 человек, в том числе 976 детей»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»). Расчистку дороги планируется начать завтра утром, 22 утром.

Сегодня утром, 21 марта, ГУ МЧС по регионе предупредило жителей региона о возможном сходе лавин. «В период с 18:00 21 марта по 18:00 22 марта 2021 года в горах Республики Дагестан лавиноопасно. Убедительная просьба к населению воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки»,— говорится в сообщении.